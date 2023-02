Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 0,7 prosent på ukens første handelsdag.

Oljeprisen sank nær fem prosent fra en topp på 84 dollar fredag ettermiddag, uten at ekspertene hadde noen god forklaring på hvorfor. Mandag morgen stiger oljeprisen svakt til nær 80 dollar fatet.

Norwegian-tall

Før børsåpning meldte flyselskapet Norwegian at det fraktet 1,1 millioner passasjerer i januar. Det er en økning på 78 prosent fra januar 2022, da det fortsatt var koronarestriksjoner flere steder i verden.

Det kommer etter at desember endte med rett over 1,3 millioner passasjerer, og hele 2022 endte med 18 millioner passasjerer totalt.

– Folk reiser historisk sett mindre i januar, men likevel hadde vi nærmest fulle fly til varmere destinasjoner denne måneden. Nyttårskampanjen førte til mer enn en million solgte seter, en tilfredsstillende start på det nye året. Vi har sett at den positive booking-trenden fortsatte, sier konsernsjef Geir Karlsen i en melding.

Mandag formiddag sendte Norwegian ut ytterligere en melding om at det vil lease seks Boeing-fly, som tidligere har vært benyttet av konkursrammede Flyr.

Norwegian-aksjen stiger nær tre prosent mandag.

Småaksjer stuper

Mikrobatteriprodusenten Ensurge Micropower stuper nær 35 prosent mandag. Før børsåpning meldte selskapet at Kevin Barber går av som administrerende direktør. Styremedlem Mark Newman utnevnes som midlertidig toppsjef.

Videre meldte selskapet at alle kostnader vil bli gjennomgått med mål om å kutte kostnader betydelig. Den økonomiske restruktureringen av selskapet vil inkludere innhenting av midler gjennom det amerikanske datterselskapet, en mulig notering av det amerikanske datterselskapet, og andre tiltak som vil styrke den langsiktige posisjoneringen av Ensurge, skriver TDN Direkt.

Kryptoselskapet Harmonychain falt nær 20 prosent i åpningsminuttene i tynn handel, etter at selskapet de siste ukene har meldt om både aksjonæropprør og styrefratedelser. Etter litt over en times handel er nesten hele nedgangen reversert.

Torsdag gikk Tore Sviland av som styremedlem i Harmonychain, og dagen etter fratrådte også finansprofessor Thore Johnsen som styremedlem med umiddelbar virkning.

– Selskapet finner det sterkt beklagelig, men takker Thore Johnsen for hans tjeneste og bidrag til selskapet som styremedlem, skrev Harmonychain.

Harmonychains forretningsidé er å utvikle en databrikke som skal utvinne kryptovalutaene Dogecoin og Litecoin på en mer effektiv måte enn dagens teknologi, har DN tidligere fått opplyst. Selskapet har imidlertid slitt med brutte avtaler og store forsinkelser.

I forbindelse med Johnsens fratredelse opplyste selskapet at det «per tid ikke har tilstrekkelige finanser» til å starte produksjon av en type minere selv dersom selskapets prototyp skulle vise seg å fungere i andre kvartal.

– Svært sterke

De ledende indeksene på Wall Street fikk seg en ørliten korreksjon fredag, etter en arbeidsmarkedsrapport som var litt for god. Jobbveksten var langt høyere enn ventet, mens arbeidsledigheten falt til 3,4 prosent.

Det meste av nøkkeltall tyder på et fortsatt stramt arbeidsmarked, noe som legger press på den amerikanske sentralbanken. Fredag løftet markedsrentene seg over hele kurven, også som følge av kruttsterke tall fra industrien.

– Svært sterke nøkkeltall fra USA på fredag klarte det sentralbanksjef Jerome Powell ikke klarte på rentemøtet tidligere i uken: overbevise oss om at det nok tar en stund før rentene skal ned igjen, skriver renteanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.

Borgen Gjerde mener høy lønnsvekst og andre strukturelle forhold, som deglobalisering og energiomstilling, tilsier at inflasjonen vil forbli høyere enn sentralbankenes mål på to prosent i lang tid.

– Vi tror dermed rentene, både sentralbankenes og markedsrentene, skal stige enda litt til den nærmeste tiden, skriver Gjerde.