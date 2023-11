Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge demonstrantene har Oljefondets investeringer i våpenindustri ført til at Norges Bank tjener penger på krigsforbrytelser i Gaza.

– Vi krever våpenembargo mot Israel. Det må reflekteres i Norges investeringer gjennom oljefondet, sier Kjell Stephansen i Palestinakomiteen i en pressemelding.

Ifølge organisasjonen har oljefondet investeringer på 37,8 milliarder kroner i internasjonal våpenindustri.

I tillegg har oljefondet aksjeposter verdt 7,8 milliarder kroner i våpenindustri som samarbeider med israelske våpenprodusenter, hevder organisasjonen.

