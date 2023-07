Artikkelen fortsetter under annonsen

Politidirektoratet kan ikke konkludere om hva nedetiden på nettstedet politiet.no skyldes, men dataangrep er en av mulighetene som undersøkes.

– Nettsiden er oppe igjen, men vi erfarer fremdeles ustabilitet. Det er for tidlig å friskmelde sidene, da vi fortsatt jobber med feilsøk og stabiliserende tiltak, opplyser fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til NTB torsdag klokka 19.46.

Nettsiden til politiet opplevde en lengre nedetid torsdag, det samme gjorde nettsiden til PST. Begge sidene er nå oppe igjen. Det var i 16-tiden problemene oppsto.

– PSTs interne nettverk og datasystemer er ikke rammet. Problemene ligger hos en ekstern leverandør og det har påvirket vår hjemmeside, pst.no. All drift hos PST forløper i kveld som normalt, opplyser seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB i 20-tiden torsdag.

Politiets operative systemer ble ikke berørt av hendelsen. Politiets telefonnumre, 02800 og 112, fungerte som normalt under nedetiden. Politiet løste også sine oppdrag og kommuniserte med hverandre som normalt.

Også angrep mot nettaviser

Finn.no og flere Schibsted-aviser var også utsatt for dataangrep torsdag ettermiddag og kveld. Både Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad har hatt problemer.

Finn.no opplevde også en lengre periode med datatrøbbel, siden var nede i samme tidsperiode som politiet og PST. I 19.50-tiden stod det derimot følgende på finn.no:

«Vi har skikkelig datatrøbbel, og enkelte tjenester kan være nede.»

– Vi har et team på saken. Vi jobber ut fra hypotese om at det er Ddos-angrep, sier pressevakt Adéle Cappelen Blystad i Finn til Aftenposten.

Et Ddos-angrep (Distributed Denial of Service), eller såkalte tjenestenektangrep, går ut på at nettsidene blir overbelastet av trafikk og dermed stenger vanlige brukere ute fra siden.