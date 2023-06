– Redd det skal danne seg et inntrykk av at Norge lar seg avskrekke av Russland At Norge avsto fra å bli med i en internasjonal koalisjon mot russisk olje, er et uheldig signal å sende til både Russland og våre allierte, mener Guri Melby. En finsk tenketank oppfordrer Norge til å snu.

Publisert: 21.06.23 — 06.35 Oppdatert: 3 timer siden