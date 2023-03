Artikkelen fortsetter under annonsen

Det opplyser stortingspresident Masud Gharahkhani til DN. Beslutningen er tatt med «umiddelbar virkning», sier han.

– Dette innebærer at representanter og ansatte som har installert Tiktok og Telegram på enheter med tilgang til Stortingets systemer, bes om å avinstallere appene så raskt som mulig, sier stortingspresidenten.

Tiktok er særlig omstridt, ettersom den kinesiske appen ber om tilgang på mye brukerinformasjon, og antas å kunne dele denne videre med kinesiske myndigheter.

De siste ukene har folkevalgte i både USA, Canada og en rekke EU-land blitt ilagt forbud mot å benytte appen på tjenestetelefoner.

Venstre fornøyd

Beskjeden til norske stortingsrepresentanter kommer tre uker etter at presidentskapet mottok en anmodning fra Venstre om å innføre Tiktok-restriksjoner.

– Jeg er veldig glad for at Stortingets presidentskap har fulgt opp Venstres anmodning fra starten av mars om at ansatte og representanter på Stortinget ikke bør ha Tiktok på sine tjenestetelefoner, sier Grunde Almeland (V), som leder familie- og kulturkomiteen.

– Tiktok er kinesisk eid, og kan bli pålagt å utlevere informasjon om sine brukere til kinesiske myndigheter. Det er veldig klart at en slik sikkerhetsutfordring gjør det vanskelig å rettferdiggjøre bruk av Tiktok på tjenestetelefoner for folk som har jobber der de har tilgang på viktig informasjon, sier han.

Ventet på råd

En grunn til at presidentskapets avgjørelse har tatt tid, er at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bestilte en vurdering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som både Stortinget og regjeringsapparatet først ville få på bordet.

Anbefalingen fra NSM kom for to dager siden, og var tydelig:

«NSM vurderer at Tiktok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.»

Anbefalingen førte til at regjeringen umiddelbart instruerte departementene om å slette de to appene fra alle tjenestetelefoner, og app-restriksjonene utvides altså nå til hele Stortinget.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener appene heller ikke bør benyttes blant ansatte i privat sektor som er underlagt sikkerhetsloven.

