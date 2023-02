Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag morgen klokken ni samles partiene som stiller seg bak regjeringens foreslåtte milliardstøtte til Ukraina i Lagtingssalen på Stortinget.

Her skal partiene for første gang presentere enigheten – og det skal gjøres for Ukraina for president Volodymyr Zelenskyj.

Presidenten skal delta på møtet live via storskjerm.

Les også: Regjeringen vil gi 75 milliarder til Ukraina

DN skrev onsdag ettermiddag at et bredt flertall av partiene på Stortinget går inn for å støtte regjeringens forslag om å gi Ukraina 75 milliarder fordelt på fem år. Det vil si 15 milliarder årlig frem til 2027. Dette ble bekreftet av regjeringen onsdag kveld.

Regjeringen får også bred støtte for at halvparten av de 15 milliardene som skal gis i år skal gå til våpenstøtte, mens den andre halvparten går til sivil støtte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ukraina-pakken får bred støtte av alle partier - foruten ett.

Rødt mot våpenstøtte

Rødt er for å gi 75 milliarder kroner til Ukraina, men problemet er våpen. Spørsmål om også Rødt skal støtte å sende våpen til Ukraina, skal opp på partiets landsmøte til våren. Før den tid vil ikke partileder Bjørnar Moxnes gi sin tilslutning til en pakke som innebærer våpenstøtte til Ukraina.

– Rødt vil støtte programmet og sikre enstemmighet på alle punkter vi er for når dette kommer til behandling i Stortinget. Så vil vi stemme i tråd med det som per i dag er vedtatt politikk om ikke å stille oss bak militær støtte utover militært b-materiell. Fram mot landsmøtet går det en debatt i Rødt om hvordan vi skal stille oss til våpendonasjoner fra norsk side, sier partileder Bjørnar Moxnes til DN onsdag kveld.

Rødt er dermed heller ikke med når Ukrainas president møter Stortinget torsdag morgen. Dette ble klart onsdag kveld da regjeringen kom med sitt endelige forslag.

Milliardstøtten får, som DN har omtalt, navnet «Nansen-programmet» etter polfarer og nobelprisvinner Fridtjof Nansen.

Bistand utover 2023

Da regjeringen la frem sitt forslag til en Ukraina-pakke, foreslo også regjeringen en støtte på fem milliarder til land i sør som rammes av krigen i Ukraina.

2,5 milliard av dette skal gå til humanitær bistand og 2,5 milliard skal gå til matsikkerhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frp har sagt tydelig ifra om at de ikke vil stille seg bak forslaget om fem milliarder i ekstra bistand. De kan likevel være med på enigheten om støtten til Ukraina, og møtet med Zelenskyj, fordi støtten til andre land behandles separat.

DN er kjent med at SV og regjeringspartiene går inn for en formulering om at partiene er åpne for å øke bevilgningene til humanitær bistand og kamp mot sult også utover 2023, dersom krigen i Ukraina fortsetter og medfører store ekstraordinære konsekvenser for verdens fattige.

Men en slik videreføring vil skje innenfor de ordinære budsjettprosessene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.