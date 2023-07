Artikkelen fortsetter under annonsen

Tall fra partifinansiering.no viser at selskapet Watrium as, som kontrolleres av Anders C.G. Wilhelmsen og hans fire barn, har gitt en million kroner til partiet Høyre.

Gaven er blant de største Høyre har fått det siste året.

DN har tidligere skrevet at Hagen-familien, samt milliardærene Christen Sveaas og Christian Ringnes har donert summer på henholdsvis 2,5 millioner, 2 millioner og 750.000 kroner til partiet det siste året.

Store summer til Høyre

Totalt mottok partiet Høyre over 8,66 millioner kroner i juni. Blant disse var nærmere 6,3 millioner rettet til Høyre sentralt.

– I motsetning til Ap får ikke vi store bidrag fra LO, og er helt avhengige av bidrag fra privatpersoner og bedrifter for å føre en jevnbyrdig valgkamp, sier generalsekretær i Høyre, Tom Erlend Skaug, som understreker at partiet er takknemlig for alle små og store bidrag til valgkampen.

Tidligere i år kunne DN fortelle at LO-forbundet Fagforbundet ga 6,5 millioner kroner til Arbeiderpartiet og 2,5 millioner til Senterpartiet.

– 6,3 millioner er nesten like mye som det Fagforbundet ga til Arbeiderpartiet tidligere i år. Betyr det at «giverkonkurransen» mellom de to største partiene jevner seg ut nå?



Generalsekretær Tom Erlend Skaug er glad for alle økonomiske bidrag til Høyres valgkamp. (Foto: Jil Yngland/NTB) Mer...

– I alle valgkamper de siste årene har Ap og venstresiden fått langt høyere beløp i bidrag fra LO enn det vi har fått fra våre givere, og vi antar at det vil komme et større bidrag fra LO til Ap også denne gangen, svarer Skaug.

Anders C.G. Wilhelmsen har ikke besvart DNs henvendelser tirsdag.

Pressekontakt for Watrium as, Endre Aaberg Johansen, opplyser at selskapet ikke har noen kommentar til donasjonen.

Watrium Familieselskapet Watrium as er kontrollert av Anders C.G. Wilhelmsen (67) og hans fire barn. Kristina Madeleine (33), Anders (34), Carsten Christopher (31) og Oscar Alexander Garmann Wilhelmsen (30).

Sønnen Anders Christian Wilhelmsen (34) er styreleder og leder forvaltningen av Watrium fra London, sammen med daglig leder Alexander Munch-Thore ved kontoret i Oslo.

I 2015 og 2016 solgte Watrium en samlet eierpost på 16,8 prosent i Awilhelmsen as for rundt to milliarder kroner. Senere har Watrium investert mest i eiendom og verdipapirer.

Verdijustert egenkapital var på 5,3 milliarder kroner ved nyttår.

Anders C.G. Wilhelmsen (67) er sønn av skipsreder Gjert Wilhelmsen, som sammen med sin bror Arne bygget opp det felleseide familieselskapet Awilhelmsen, der aksjer i cruiseselskapet RCCL er viktigste eierandel.

