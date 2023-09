Artikkelen fortsetter under annonsen

Anette Trettebergstuen gikk av som kulturminister etter å ha utnevnt to venner, og foreslått en tredje, til ulike betalte verv. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har nå tatt første steg i behandlingen av det komiteen så på som en anmeldelse, brevet fra jusprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen. Han argumenterte for at Trettebergstuen bør etterforskes, enten av Stortingets ansvarskommisjon, som forbereder riksrett, eller av politiet.

Komiteen søkte råd hos Stortingets jurister i konstitusjonell avdeling og fikk tre alternativer: Avvise saken, påtale ved riksrett eller oversende saken til rette påtalemyndighet. Det er det siste komiteen har falt ned på.

Samme konklusjon

– Stortinget konstitusjonelle avdeling har vurdert om brudd på habilitetsreglene kan utgjøre en tjenestefeil som kan påtales ved riksrett. De konkluderer med at slike lovbrudd alene ikke kan føres for riksretten. Kontrollkomiteen har konkludert med det samme i denne saken, sier komitéleder Peter Frølich til DN.

Peter Frølich leder kontroll- og konstitusjonskomiteen og gikk torsdag inn for å sende Trettebergstuen-saken over til Riksadvokaten. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Og det er øverste myndighet, Riksadvokaten, komiteen mener er rette mottager, i henhold til reglene i Stortingets forretningsorden.

– Jeg vil understreke tydelig at dette er en prosedyreregel. En oversendelse til Riksadvokaten vil ikke bety at kontrollkomiteen har tatt stilling til om habilitetsbruddene er straffbare. Vi tar heller ikke stilling til om de bør starte etterforskning. Det er noe påtalemyndigheten må ta stilling til alene, sier Frølich.

Ikke realitetsvurdert

Juristene på Stortinget mener «Riksretten ikke har domsmyndighet fordi forholdene ikke gjelder brudd på «konstitusjonelle plikter». I dette tilfellet hører saken under den ordinære påtalemyndigheten og de alminnelige domstolene. Da skal ikke komiteen vurdere hvorvidt forholdene «åpenbart ikke kan føre til ansvar», eller foreta noen nærmere realitetsvurdering av øvrige vilkår for straffansvar.»

Det er dette synet kontrollkomiteen torsdag støtter.

Her er Trettebergstuens habilitetsbrudd Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget november 2021.

Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022

Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styre til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.

Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

Oppnevnelse av Renate Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

Jusprofessor Eirik Holmøyvik sa til NRK tidligere i høst at han er glad for konklusjonen fra Stortingets jurister:

– Jeg skal ikke mene noe om det Trettebergstuen gjorde kvalifiserer til straff og tjenestefeil. Men det er viktig at det blir vurdert av påtalemakten som er kompetent til dette, og det vil naturligvis sette standard for andre saker på lavere nivå.

Flere spørsmål til Huitfeldt

Kontrollkomiteen ble også torsdag enige om å kreve flere svar fra Anniken Huitfeldt etter hennes habilitetsbrudd.

– Kontrollkomiteen har i dag gått gjennom de svarene vi fikk fra Støre og regjeringen på våre 17 spørsmål i forrige runde. Den gjennomgangen har i tillegg til Huitfeldt-saken ført til at jeg og komiteen ser det som nødvendig å sende over flere spørsmål. En enstemmig kontrollkomité har derfor blitt enig om å sende over 13 nye spørsmål til Støre, Huitfeldt og regjeringen, sier Venstres Grunde Almeland.

Blant de viktigste er at de ber utenriksminister Huitfeldt om å komme med en full skriftlig redegjørelse.

–Dette er likt det vi tidligere har fått fra Tonje Brenna. I tillegg har vi sendt en rekke nødvendige oppklarende spørsmål, sier Almeland.

Nå har komiteen fått mye informasjon fra regjeringen å gå grundig gjennom.

– Min første reaksjon var at det virker på de svarene vi har fått som om departementene håndterer spørsmål om habilitet veldig ulikt, og det synes jeg gir grunn til bekymring. Dette er et av temaene som komiteen vil bruke høringen til å gå dypere inn i, sier Almeland.

