Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) går av som statsråd, opplyser hun selv på en pressekonferanse fredag morgen.

Bakgrunnen er at hun har utnevnt eller foreslått vennene Bård Nylund, Tina Stiegler og Renate Larsen til ulike styreverv.

– Jeg beklager på det aller sterkeste. Jeg har brutt habilitetsreglene. Jeg har orientert statsministeren om at jeg tar asnvar for mine feil og går av. Jeg har ikke vært klar over at når man er inhabil kan man heller ikke foreslå personer til et verv, sa hun på pressekonferansen fredag.

Det var en gråtkvalt statsråd som møtte pressen fredag.

Flere utnevnelser

På spørsmål fra salen opplyste Trettebergstuen at hun bestemte seg for å trekke seg i går, torsdag.

Tina Stiegler.

– Jeg har hatt verdens beste jobb i to år. Jeg er flau. Jeg er lei meg. Jeg skammer meg. Men jeg mener det er viktig å ta konsekvensen av mine brudd og gå av, sa hun videre.

Tidligere i uken ble det kjent at Trettebergstuen hadde oppnevnt to tidligere Arbeiderpartiet-kolleger fra hjemfylket til styreverv i Norsk Tipping. Nettavisen skrev videre at statsråden ga tidligere stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås et styreverv i Norsk Rikstoto.

Bård Nylund.

Grunnen til at hun nå går av gjelder imidlertid utnevnelsen eller forslagene om Nylund, Stiegler og Larsen:

Nylund ble oppnevnt til medlem av likestillings- og mangfoldsutvalget i november 2021. Han ble også spilt inn til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren i fjor og oppnevnt som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum i april i år.

Stiegler ble foreslått som styremedlem i Den Nationale Scene tidligere i år.

Larsen ble oppnevnt som styremedlem i Den Norske Opera & Ballett tidligere denne måneden.

– Jeg har ikke satt meg godt nok inn i reglene. Jeg har hatt en feil vurdering, sa Trettebergstuen på pressekonferansen.

Renate Larsen.

Nylund er fadder til Trettebergstuens barn og en nær venn av statsråden, mens Larsen og Trettebergstuen begynte å omgås fra 2018. Stiegler blir også omtalt som en nær venn. Ifølge en pressemelding fra regjeringen var det aldri tvil om at Trettebergstuen var inhabil overfor Stiegler og Nylund.

Trettebergstuen vurderte seg først som habil overfor Larsen, men gjorde om på vurderingen etter bistand fra embetsverket, opplyses det.

«Svært alvorlig»

Trettebergstuen sa selv at hun begynte å sjekke sin habilitet etter at kunnskapsminister Tonje Brenna gikk ut i mediene mandag.

Sylvi Listhaug (Frp) beskriver saken som svært alvorlig.

Anette Trettebergstuen er ferdig som statsråd.

– Frp vil vite om det finnes flere saker som Støre er kjent med? Kommer han til å på eget initiativ til å undersøke om flere statsråder bryter habilitetsreglene?, sier hun til DN.

Hun sier det er ryddig av Trettebergstuen å gå av, men mener det er stor grunn til å stille spørsmål ved statsminister Jonas Gahr Støres ledelse av regjeringen.

– Jeg forventer at statsminister Støre svarer på hvorfor hans statsråder ikke er opplært til å følge regelverket? Disse sakene bidrar nok en gang til å svekke tilliten til politikere, legger hun til.

I en separat melding fra regjeringen fredag formiddag opplyses det at statsminister Jonas Gahr Støre har utsatt sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Den var planlagt å starte klokken 11.00.

