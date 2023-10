Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere sentrale kilder sier til DN at det kan gå mot et bytte i Utenriksdepartementet når statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre nært forestående endringer i sitt regjeringslag.

Etter det DN kjenner til er det svært aktuelt for Støre å fjerne Anniken Huitfeldt som utenriksminister. En av årsakene er bråket rundt habilitetssakene og at tilliten til Ap svekkes som følge av dette. Men statsministeren har ikke tatt en endelig beslutning.

Ulike meninger

Det er etter det DN erfarer fortsatt en reell mulighet for at hun overlever Støres planlagte utskiftninger i regjeringen. For Støre får motstridende råd. Noen mener Huitfeldts avgang vil gjøre det lettere for Støre å legge større press på Erna Solberg for hennes inhabilitetssvikt.

I august fortalte Huitfeldt at hennes mann, Ola Flem, hadde kjøpt aksjer mens hun var utenriksminister og at hun som følge av dette hadde vært inhabil i flere saker.

Huitfeldt i august 2023: – Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene:



En annen gruppering mener at å vrake Huitfeldt nå, til og med før høringen på Stortinget, vil fremstå vinglete og at Solbergs sak uansett er langt mer alvorlig enn Huitfeldts.

Kilder sier også til DN at Støre vurderer å sette inn klima- og miljøminister Espen Barth Eide som utenriksminister hvis Huitfeldt går av. Han har tidligere både vært forsvarsminister og utenriksminister.

Dagens klima- og miljøminister kan igjen bli utenriksminister. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Etter det DN forstår skjer ikke endringene i regjering denne uken, men trolig neste.

Huitfeldt og hennes habilitetssak var også tema under mandagens møte i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Må bygge opp tilliten

I sentralstyremøtet oppfordret Støre alle medlemmene til å si sitt syn på saken om Høyre-leder Erna Solbergs habilitet og Sindre Finnes' aksjekjøp.

Her ble det tatt opp fra flere hold at det var krevende for Arbeiderpartiet å kritisere Solberg og Høyre samtidig som Ap står i oppe i en tilsvarende sak, og at Arbeiderpartiet nå blir like hardt rammet av kritikken rundt habilitetsbråket som Høyre.

En person skal ha sagt rett ut at den store elefanten i rommet er at Ap ikke kan kritisere Solberg på grunn av Huitfeldt.

Ifølge kilder skal Støre ha gitt uttrykk for at det nærmet seg at Ap måtte kommentere Solberg-saken, men at det var vanskelig der man sto nå. Støre skal også ha snakket om behovet for å bygge opp tilliten etter habilitetsbråket.

Huitfeldt har sittet over 25 år i sentralstyret, men trådte ut av styret etter Aps landsmøte i vår.

Flere bytter

Flere kilder peker også på at det er et sannsynlig utfall at Støre bytter ut dagens arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen med nestleder Tonje Brenna. Det har også VG meldt tidligere.

Men også Brenna står midt oppe i habilitetsbråket: Brenna var inhabil da hun ga styreverv til sin venn advokat Frode Elgesem i våres. Hun må svare kontroll- og konstitusjonskomiteen i november.