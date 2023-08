Artikkelen fortsetter under annonsen

Samme kveld som Anniken Huitfeldt (Ap) ble utnevnt som utenriksminister, satte hun seg ned med ektefellen Ola Flem for å gå gjennom håndboken for politisk ledelse.

Ifølge Huitfeldt viste hun ektemannen hva som sto om aktsomhetsregler og aksjer, og hun ba ham spesielt om å unngå våpenaksjer, fordi UD har ansvar for eksportkontroll av forsvarsmateriell. Dermed kunne handel med slike selskap gjøre henne inhabil.

– Mannen min fortalte om investeringsselskapet sitt, Flemo as, og at han hadde mest i aksjefond, og noen enkeltaksjer. Dette rapporterte jeg tilbake til departementsråden, forklarte Huitfeldt under onsdagens pressekonferanse.

Noen dager etterpå hadde Huitfeldt en samtale med utenriksråden om hennes manns habilitet og aksjehandel. Ifølge Huitfeldt ble hun ikke spurt av utenriksråden om hvilke aksjer mannen eide på det tidspunktet.

Hun sa gjentatte ganger under onsdagens pressekonferanse at hun selv ikke spurte ektefellen hvilke selskap han hadde aksjer i.

– Hvordan klarte du å ikke spørre om enkeltaksjer?



– Det er der jeg trådte feil.

Eide aksjer for over 700.000 kroner

Ola Flem eide ingen våpenaksjer da hans kone ble utenriksminister. Det kjøpte han først senere.

«Enkeltaksjer» Flem eide da kona ble statsråd viser seg å være aksjer for 735.026 kroner i fem ulike selskap:

Flemo as hadde aksjer i seismikkselskapet Magseis Fairfield, silisiumprodusenten Rec Silicon, rederiet Solstad Offshore og investeringsselskapet Saga Pure.

Det viser en oversikt over Flems aksjebeholdning per 1. oktober 2021, som DN har fått tilsendt av Utenriksdepartementet (UD).

Samtidig står Flem også oppført med en liten eierandel i selskapet Kezzler.

UD har også publisert en oversikt over 108 kjøp og salg Flem gjorde fra oktober 2021 frem til 22. august i år. Denne viser at Flem solgte seg ut av Saga Pure i desember, og Solstad Offshore i januar. Samtidig drev han med hyppige kjøp og salg i både Magseis Fairfield og Rec Silicon.

Lørdag 16. oktober, dager etter at Huitfeldt var utnevnt som utenriksminister, var alle de nye statsrådene samlet på Statsministeren kontor (SMK). Ifølge TV 2 holdt ekspedisjonssjef Therese Steen ved Administrativ og konstitusjonell avdeling en gjennomgåelse av habilitetsreglene.

Ifølge flere av de tilstedeværende TV 2 har snakket med nevnte Steen både ektefellers aksjehandel og såkalt daytrading som spesifikke situasjoner statsrådene måtte være oppmerksomme på.

– Man bør ikke drive med daytrading, skal Steen ha sagt.

Skaffet seg ikke oversikt

Ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet har Huitfeldt brutt habilitetsreglene fordi hun ikke skaffet seg opplysninger om ektemannens økonomiske aktiviteter.

Basert på svaret fra lovavdelingen sier Huitfeldt at hun legger til grunn at hun har vært inhabil i flere saker som utenriksminister.

– Allerede da jeg ble utnevnt til utenriksminister hadde jeg plikt til å stille konkrete spørsmål om hvilke selskaper mannen min eide aksjer i. Jeg skulle bedt departementet hjelpe meg med å vurdere om eierskapet hans kunne gjøre meg inhabil i noen saker, sa Huitfeldt under pressekonferansen.

Huitfeldt: – Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene

