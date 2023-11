Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det var som åpne en ny dør, sier nylig avgåtte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Huitfeldt mener det inntil nylig har vært lite oppmerksomhet om hvordan nærståendes aksjehandel kan gjøre politikere som henne selv inhabil.

– Jeg mener det kom en rekke rettslige avklaringer fra Lovavdelingen i min sak. Dette mener jeg var nytt både for meg og mange andre, sier Huitfeldt.

Hun tar likevel selvkritikk.

– Jeg burde sagt til mannen min: Hold deg unna enkeltaksjer.

Anniken Huitfeldt var svært tydelig under kontrollhøringen på at hun mener systemene og reglene for ektefelle og aksjehandel er for dårlige. Hadde hun blitt stilt spørsmål om dette, hadde hun ikke vært her i dag, fortalte hun. (Foto: Per Thrana) Mer...

Huitfeldt må svare på at hun har vært inhabil i flere saker og avgjørelser fordi ektefellen Ola Flem har handlet aksjer over hundre ganger mens hun var utenriksminister. Han hadde aksjer i selskap som har vært påvirket av regjeringens beslutninger, som Kongsberggruppen.

Kritiserer SMK

Som DN har omtalt tidligere, ble ikke Huitfeldt vettet av påtroppende stabssjef ved Statsminsiterens kontor (SMK), Kristine Kallset, da hun gikk på som utenriksminister.

Det innrømmer hun også i høringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nei, jeg hadde ikke det, sier Huitfeldt.

Poenget med en vetting-samtalen er å avdekke på forhånd om personer som er ønsket inn i regjeringsapparatet som statsråd eller statssekretær har gjort noe som kan skape problemer for regjeringen.

– For dårlige rutiner i regjering på embetsnivå?, spør komitéleder Peter Frølich (H).

– Som politiker skal man ikke skylde på embetsverket, men jeg tenker konstitusjonell avdeling av på SMK burde ha gått inn i dette med stor grad av ydmykhet, sier Huitfeldt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vil du kritisere politisk ledelse?, spør Frølich.

– Dere spør om Kallset og vetting. Hun hadde en systematisk gjennomgang av det det var fokus på som var der da: Metoo, pendlerbolig og gaver, sier Huitfeldt og mener aksjer for ektefeller har vært en blindsone

– Hvordan vil du vektlegge dårlig regelverk og ditt egne feil?, sprø Frølich.

– Jeg lever selv med feilen jeg har gjort. Jeg forstår hvorfor jeg gjorde feilen med den kunnskapen jeg hadde på det tidspunktet.

Anniken Huitfeldt er sterkt kritisk til opplæringen hun fikk, og bevisstheten rundt ektefellers aksjekjøp. (Foto: Per Thrana) Mer...

Huitfeldt fikk også spørsmål om hvorvidt hun merket at Støres tillit til henne ble mindre undervegs, men sier hun ikke kan svare på det:

– Jeg hadde ikke noen samtale om denne saken med han, før han tar initiativ til å gå av, sier Huitfeldt.

Aksjer ikke tema i kontrollsamtale

I møtet med pressen etter høringen, fortalte Huitfeldt at hun ikke hadde en vetting-samtale med Kallset, fordi Kallset hadde «mye å gjøre akkurat da» og fordi Kallset kjente Huitfeldt godt.

Huitfeldt sier at hun ikke tror det endret på situasjonen hun havnet i fordi ektefeller og aksjer ikke var tema i Kallsets vetting-samtaler.

Stabsjef Kristine Kallset (t.h) hadde ikke en vettingsamtale med Anniken Huitfeldt før sistnevnte ble utenriksminister. Årsaken var at det var for travelt og at de allerede kjente hverandre. På bildet er også Jonas Gahr Støre og statssekretær Kristoffer Thoner. (Foto: Carina Johansen) Mer...

Som DN har omtalt før var imidlertid ektefellers næringsinteresser og statsråders habilitet et av de første punktene i vetting-skjema brukt i den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg. Etter det DN kjenner til var det også slik under vetting i Erna Solbergs borgelige regjering.

- Hvordan vet du at dette ikke ville blitt et tema i en vettingssamtale med Kallset?

- Det har jeg snakket med Kristine Kallset om.

- Så hun har ikke spurt noen om ektefeller og aksjer i vettingsamtalene?

- Jeg tror det har vært varierende. Jeg har hatt en statssekretær som tiltrådte etter at min sak var kjent, og han fikk ikke spørsmål i denne samtalen om ektefellers aksjer, sier Huitfeldt på DNs spørsmål.

Ble ikke spurt

Ifølge Huitfeldt var hun klar over at ektemannen hadde aksjer da hun ble statsråd, men hun visste ikke hvilke selskap han hadde aksje i eller om omfanget. På tidspunktet Huitfeldt gikk på, hadde Flem enkeltaksjer for 735.000 kroner, og investeringer i fond for om lag to millioner kroner.

Ifølge Huitfeldt spurte hun aldri ektefellen ikke om dette, og ble først klar over omfanget i sommer.

Huitfeldt-saken 14. oktober 2021: Huitfeldt tiltrådte som utenriksminister i Jonas Gahr Støres (Ap) regjering. Uken etter tiltredelsen spurte utenriksråd Tore Hattrem, som er Utenriksdepartementets øverste embetsmann, om ektemannen Ola Flems økonomiske interesser. Hun fortalte, etter samtale med ektemannen, at han plasserte mesteparten av verdiene i sitt eget selskap i aksjefond og noe i enkeltaksjer. Etter tiltredelsen gikk Huitfeldt og ektemannen gjennom Håndbok for politisk ledelse og aktsomhetsreglene sammen, og hun oppgir at hun nevnte våpenaksjer spesielt som noe han måtte holde seg unna. 6. august i år: I kjølvannet av habilitetssakene i Støre-regjeringen spurte Huitfeldt ektemannen om hans aksjekjøp på Oslo Børs. Ifølge henne var det da hun forsto omfanget av ektemannens aksjekjøp. 7. august: Huitfeldt gikk til utenriksråden og fortalte om ektemannens aktivitet i aksjemarkedet. Etter dette sendte Utenriksdepartementet en forespørsel til Justisdepartementets lovavdeling for en avklaring om utenriksministeren var inhabil og eventuelle konsekvenser. 10. august: Departementet rådet Huitfeldt til å be ektemannen fryse all aksjeaktivitet inntil videre, noe han gjorde, ifølge Huitfeldt. 11. august: Huitfeldt ga utenriksråden en liste over samtlige transaksjoner som Flem har foretatt. 17. august: Oversikten ble lagt frem for departementets rettsavdeling. Den viser at i underkant av 100 transaksjoner ble gjennomført i perioden fra hun i oktober 2021 tiltrådte som statsråd til august 2023. Flere av selskapene har koblinger til saker som Utenriksdepartementet, regjeringen og/eller Kongen i statsråd har behandlet i samme tidsperiode. 22. august: Flem solgte samtlige børsnoterte enkeltaksjer i sitt investeringsselskap. 28. august: Lovavdelingens svar kom, der sto det at utenriksministerens inhabilitet ikke kan ha virket inn hvis hun faktisk ikke var kjent med ektemannens interesser i bestemte selskaper. 30. august: Huitfeldt sa til VG at hun ikke har oppfylt sin plikt som statsråd, og at hun har gjort feil. Saken er den fjerde habilitetssaken i Støre-regjeringen, og to statsråder har trukket seg som følge av habilitetsbrudd. 16. oktober måtte hun gå av som utenriksminister.

I høringen gjentok Huitfeldt at hun og ektemannen ikke snakket om hans aksjehandel.

– At han kjøpte og solgte med noen måneders mellomrom var ukjent for meg, sier hun.

Huitfeldt sier hun ikke spurte ektemannen om dette fordi hun verken fikk spørsmål fra embetsverk eller pressen om dette.

Oppfattet ikke råd

Da Huitfeldt ble utenriksminister fikk hun imidlertid flere råd fra embetsverket, som hun ikke fulgte:

I en samtale om aksjer og habilitet med daværende utenriksråd Tore Hattrem, stilte Hattrem spørsmål om ektefellens firma og sa det tryggeste var å investere i fond.

Anniken Huitfeldt (Ap) og mannen Ola Flem. (Foto: Naina Helen Jåma/NTB) Mer...

TV 2 har skrevet at SMKs habilitetssjef Therese Steen under en samling på SMK ga råd om at ektefellers aksjehandel og daytrading var situasjoner statsrådene måtte være oppmerksomme på.

Huitfeldt ble konfrontert med at hun fikk råd om at det beste var å plassere penger i fond, slik DN tidligere har skrevet.

– Jeg fikk ikke noe råd om at han skulle selge enkeltaksjer, sier hun.

– Du oppfattet ikke rådet som at det var best å selge aksjene?

– På ingen måte, svarer Huitfeldt.

For dårlig opplæring

Huitfeldt sier det politiske ansvaret hviler på henne, men hun stiller spørsmål ved både rutiner og opplæring rundt ektefellers aksjer i regjeringsapparatet.

– Jeg ser i ettertid at vi burde fått mye grundigere opplæring enn vi fikk. Hadde det stått i håndboken at man har plikt til å holde seg oppdatert om ektefellers aksjeinnehav, ville ikke denne feilen skjedd, hevder Huitfeldt.

Huitfeldt kritiserer også håndboken for politisk ledelse reflekterer for dårlig hvordan lovavdelingen i justisdepartementet vurderer nærstående og ektefellers aksjekjøp.

Hun sier hun har hatt et svært bevisst forhold til habilitet i sin lange politikerkarriere. Hun gjentar at hun hele tiden har vært redd for å gjøre feil, blant annet overfor hennes søster som har departementsjobb.

– Min frykt for å gjøre feil har hjulpet meg ganske godt, men hjalp meg ikke her, sier Huitfeldt.

SVs Audun Lysbakken bemerker at det ikke er nytt å legge vekt på ektefellers aksjeinvesteringer i habilietsvurderinger. Han påpeker at SMK gjorde det med Solberg allerede i 2013, da embetsverket uttrykte stor bekymring for aksjehandelen til Sindre Finnes.

Les også: Solberg sliter på grillen

- Er det ikke underlig at Utenriksdepartementet ikke satte i gang med lignende prosess med deg?, spør Lysbakken.

- SMK satte igang med prosess med Erna Solberg, men vi fikk ikke en tilsvarende prosess, sier Huitfeldt.

- Jeg har ikke fått i nærheten av oppfølgingen hun fikk, sier hun.

Utydelig

Saksordfører Grunde Almeland (V) spør hvorvidt Huitfeldt faktisk har vært inhabil i saker, noe han mener hun har svart utydelig på. Huitfeldt har brukt ordet at hun «kan» har vært inhabil.

Huitfeldt sier det rett og slett er vanskelig for henne selv å avgjøre hva slags aksjeinvesteringer som utløser inhabilitet, uten at det først gjøres en konkret vurdering.

Anniken Huitfeldt måtte gå av som utenriksminister i oktober. Statsminister Støre sa at bråket rundt habilitet var en medvirkende årsak. (Foto: Per Thrana) Mer...

- Jeg tror enten en beløpsgrense hadde vært en fordel, eller dersom man måtte legge frem hele aksjeporteføljen til embetsverket først, sier hun.

- I sin natur er en rekke av disse vurderingene ganske skjønnsmessige. Kan man regulere seg ut av det? spør Almeland.

- Jeg tror det er mulig å lage gode regler når det gjelder aksjer, svarer Huitfeldt, men legger til at det er vanskeligere for inhabilitet utløst av vennskap.

Måtte gå

I oktober måtte Huitfeldt gå av som utenriksminister mot sin vilje. Statsminister Jonas Gahr Støre forklarte at aksjesaken og habilitet var en del av begrunnelsen.

Fire dager før valget, avklarte Økokrim at de ikke ville åpne etterforskning mot Huitfeldt. De konkluderte med at Huitfeldt ikke har delt innsideinformasjon med Flem.

I høringen i ser Huitfeldt at hennes inntrykket er at oppmerksomheten rundt habilitet i regjeringsapparatet har blitt strengere og strengere opp igjennom årene.

- Men det er veldig, veldig varierende, og det er en svakhet i vår forvaltning, sier Huitfeldt, på spørsmål om forskjeller i praktiseringen mellom ulike departementer.

- Her trenger vi et enhetlig politisk regelverk, etter min vurdering, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.