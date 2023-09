Artikkelen fortsetter under annonsen

DN avslørte mandag at utenriksminister Anniken Huitfeldt og ektemannen trosset departementets råd om aksjeinvesteringer. Ifølge daværende utenriksråd Tore Hattrem, Utenriksdepartementets høyest rangerte byråkrat, stilte han Huitfeldt spørsmål om mannens firma da hun tiltrådte som utenriksminister.

– Jeg sa at det tryggeste er å investere i fond, skriver Hattrem til DN.

Etter det kjøpte og solgte Huitfeldts ektemann, Ola Flem, enkeltaksjer 101 ganger.

DN spurte Huitfeldt mandag ettermiddag hva hun gjorde med rådet fra Hattrem og om hun ga rådet videre til ektefellen.

Utenriksministeren viste til det hun sa på pressekonferansen:

«Noen dager senere hadde jeg også en samtale om habilitet og aksjer med UDs departementsråd. Der gikk vi gjennom en hel rekke spørsmål. Han stilte meg også spørsmål om min manns firma. Også etter samtalen med utenriksråden hadde jeg en samtale med mannen min om habilitet og aksjehandel. Mannen min og jeg snakket ikke mer om aksjer etter dette», svarer Huitfeldt via UDs kommunikasjonsavdeling.

Huitfeldts ektemann Ola Flem formidler via sin advokat at han fikk rådet fra Huitfeld, men at han ikke fulgte det, fordi han antok at handlene med enkeltaksjer var innenfor rammen av aktsomhet.

– Uansvarlig

Grunde Kreken Almeland (V) er saksordfører for Huitfeldt-saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Han mener spriket mellom Huitfeldts og embetsverkets forklaring på hva som har skjedd er «urovekkende».

– Etter å ha lest DNs opplysninger har jeg enda vanskeligere for å forstå at Huitfeldt ikke mente det var relevant å sjekke hvilke selskaper hennes mann hadde kjøpt aksjer i. Det fremstår uansvarlig. Det er tross alt Huitfeldts eget ansvar å gi embetsverket beskjed om forhold som kan føre til inhabilitet. Det ansvaret har jeg vanskelig for å se at Huitfeldt har tatt, sier han.

Saksordfører for habilitetssakene, Grunde Kreken Almeland (V) sier Huitfeldts handlinger fremstår ansvarsløse. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Almeland sier han forventer at statsråden gir presis og fullstendig informasjon til offentligheten.

– Det er klart at dette er opplysninger som kontrollkomiteen må ta med seg i den videre undersøkelsen av Støre-regjeringens habilitetssaker, sier han.

Nye avsløringer

Huitfeldt sa også at ektemannen «stort sett» baserte aksjekjøpene sine på en modellportefølje fra analysebyrået Investtech. DNs avsløring mandag viser at det bare stemte i under halvparten av tilfellene.

Dette sa Huitfeldt om Investtech – Ikke alle aksjekjøpene handler om disse rådene, men de fleste handler om det, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt på Politisk kvarter på NRK om ektemannen Ola Flems kjøp og salg av aksjer. Hun uttalte seg også om handlene på Dagsnytt 18 og Dagsrevyen. 01:44 Publisert: 01.09.23 — 04:39

– DNs gjennomgang viser at Huitfeldts forklaring blir stadig mer uryddig og tilliten til utenriksministeren svekkes ytterligere, sa Frp nestleder Hans Andreas Limi etter DNs funn.

Mandag tok Frp til orde for at Huitfeldt bør gå av som utenriksminister.

Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener Huitfeldt må gå av som statsråd. (Foto: Terje Pedersen/NTB) Mer...

Rødts medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Seher Aydar, sier til DN at hun forventer en full skriftlig redegjørelse fra Ap-statsråden.

– Huitfeldt må svare for hvordan det var mulig å unngå å undersøke forholdene rundt ektefellens aksjeeierskap og -handel, både i lys av Utenriksdepartementets praksis hvor politisk ledelse rapporterer om aksjeinnehav, lovverket rundt finansielle kundeforhold med nærstående til politisk eksponerte personer og DNs nye opplysninger. Huitfeldt må svare for om det den tidligere utenriksråden sier faktisk er tilfelle. For hvis det stemmer er det jo helt uforståelig at utenriksministeren ikke foretok seg noe på dette tidspunktet, sier hun.

MDG: Bør gå av

Nestleder i Miljøpartiet de Grønne, Ingrid Liland, sier til DN at Støre, som leder av regjeringen, må sørge for at hele lokalvalget ikke blir spist opp av «nye avsløringer og uryddigheter som pipler frem».

Ingrid Liland. (Foto: Nicklas Knudsen) Mer...

– Det ryddige er at Huitfeldt går av. Folk sitter rundt lunsjbordet over hele landet og diskuterer hva Huitfeldt har gjort og ikke gjort, og det haster for Støre å vise at han ikke aksepterer sånne tillitsbrudd, sier hun.

– Det har hele veien vært åpenbart at utenriksministeren har ansvar selv for å ha orden på egne økonomiske interesser og bindinger. Men nå må også Støre innse at demokratiet ikke er tjent med å la politikere sitte etter så alvorlige tillitsbrudd. Folk får nok og det er ikke bare skadelig for regjeringen, men for hele demokratiet, mener hun.

Ap: Behov for flere svar

Medlem i kontrollkomiteen for Arbeiderpartiet, Frode Jacobsen, sier til DN at denne saken kom opp etter at komiteen stilte sine spørsmål til regjeringen.

Medlem i kontrollkomiteen for Arbeiderpartiet, Frode Jacobsen, sier til DN at denne saken kom opp etter at komiteen stilte sine spørsmål til regjeringen.

– Det er derfor ikke unaturlig at det kan være behov for å stille flere spørsmål når vi har fått sett gjennom de 338 sidene vi allerede har fått, sier han.