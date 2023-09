Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud, mener Høyre-leder Erna Solberg burde gjort mer for å få oversikt over aksjehandelen til ektemannen.

– Dette er en omfattende og alvorlig sak for Høyre og Erna Solberg. Tidslinjen viser ikke noe nytt, men det synes åpenbart at Solberg burde og kunne gjort mer for å skaffe seg oversikt over mannens aksjehandler. Høyres nestleder erkjente i dag tidlig at listen kunne vært laget raskere, sier Aasrud.

Hun sier videre at det stadig reises nye og alvorlige spørsmål i saken.

– Det er viktig at de alle blir skikkelig besvart, både de fra offentligheten og selvfølgelig de som etter hvert vil komme fra kontrollkomiteen i Stortinget. I komiteen vil vi være opptatt av å få svar på alle relevante spørsmål om habilitet også fra Solbergs statsministerperiode, sier Aasrud.

Spørsmålstegn

– Åpenhet er avgjørende for folkets tillit til politikerne generelt og Solberg og Høyre i denne saken spesielt. Det er utfordrende for troverdigheten og tilliten at historien på flere punkter må korrigeres, og at media stadig belyser nye forhold ved saken, sier Grunde Almeland i Venstre.

Tirsdag kveld la Høyre og Erna Solberg frem en tidslinje for Erna Solberg og Høyres befatning med saken om Sindre Finnes’ aksjehandel .

Grunde Almeland (V) er saksordfører for habilitetssakene i Kontrollkomiteen. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Jeg forstår at folk fremdeles setter spørsmålstegn ved denne konkrete saken og håndteringen av den. Det må Solberg og Høyre svare for selv. For kontrollkomiteen vil det aktuelle være å se på de konkrete habilitetsbruddene og forhold som belyser de spesifikt, sier Almeland.

Han sier det er avgjørende å få svar på alle uoppklarte spørsmål i både Finnes-saken og de andre habilitetssakene i regjeringen.

– I kontrollkomiteen skal vi gjøre et grundig og godt arbeid, som forhåpentligvis vil styrke innbyggernes tillit til politikerne etter alt for mange skandaler. Kontrollkomiteen skal samles tidlig neste uke for å gå gjennom svarene vi da får fra regjeringen på våre nye spørsmål, i tillegg til å diskutere Solberg-saken og se på hvordan vi best følger opp den saken videre, sier Almeland.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er heller ikke imponert over Høyres tidslinje.

– Jeg blir ikke mye klokere av denne listen. Kjernen i saken er at aksjehandelen og habilitet ikke ble tatt på alvor i hele Høyres regjeringsperiode, og denne tidslinjen bekrefter at de heller ikke gjorde det i valgkampen, etter å ha være høye og mørke mot den sittende regjeringa. Konsekvensen av det ble, uavhengig av om det var noen rundt henne sin skyld, at Høyres leder villedet befolkningen rett før valget, sier hun.

Partileder i Rødt, Marie Sneve Martinussen da hun stemte på valgdagen tidligere i september. (Foto: Terje Bendiksby/NTB) Mer...

Martiniussen trekker frem at Rødt tok initiativ til, og fikk flertall for, at Stortinget skal granske habilitetsspørsmål i Solberg-regjeringen.

– Nå må alle kort på bordet slik at Stortinget kan ta tilbake kontrollen og starte arbeidet med å gjenreise tilliten. Vi trenger et totalforbud mot aksjeandel for regjeringsmedlemmer og deres ektefeller, slik at det ikke kan reises tvil ved hvilke økonomiske interesser ministre har i politiske saker, sier hun.

Ikke klokere

Det er stadig flere ubesvarte spørsmål i aksjehandel-saken, og det er til syvende og sist Erna Solberg som har ansvaret, mener Frps nestleder Hans Andreas Limi.

– Tidslinjen til Høyre bringer få nye opplysninger. Vi blir ikke veldig mye klokere av dette, og det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål, sier Limi.

Han mener tidslinjen ikke endrer det substansielle i saken, som er habilitetsbrudd.

– Det er uansett Erna Solberg som har ansvaret, selv om hun har blitt lurt av Sindre Finnes. Frp mener fremdeles det er naturlig at Økokrim vurdere å etterforske denne saken slik vi også mente om saken til Anniken Huitfeldt, sier han videre.

Han mener at denne saken bidrar til å svekke tilliten til politikere, noe han frykter kan føre til politikerforakt.

– Frp mener det nå må ryddes opp slik at tilliten på sikt kan gjenoppbygges. Det er avgjørende at kontroll- og konstitusjonskomiteen får svar på ubesvarte spørsmål, både i Solbergs sak og i alle andre pågående habilitetssaker, sier Limi.

