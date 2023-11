Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg synes denne saken bare blir verre, sier Frode Jacobsen.

DN prater med den ene av Arbeiderpartiets to medlemmer i kontrollkomiteen under en pause i tirsdagens maratonhøring om habilitet i Stortinget. Jacobsen er tydelig oppgitt etter den drøyt timelange utspørringen av Høyre-leder Erna Solberg.

– Hun sitter i salen og pirker på detaljer i spørsmålene fra Seher Aydar og Lan Marie Berg, om det var 3500 eller 3300 aksjehandler ektemannen gjennomførte mens hun var statsminister.

– Jeg synes dette utvikler seg i en negativ retning der hun tar mindre og mindre ansvar. Jeg får inntrykk av at hun i større grad bagatelliserer, at hun i større grad fraskriver seg ansvar, sier Jacobsen.

– Hva sitter du igjen med etter høringen?

– At vi har en tidligere statsminister som ikke tar ansvar for at hun har brutt habilitetsregelverket mange ganger i løpet av de åtte årene hun var statsminister. Hun viker bort fra det ansvaret, og legger det i stedet over på ektemannen og embetsverket, mens hun selv ikke kunne gjort noe annerledes. Jeg synes det er oppsiktsvekkende.

Frode Jacobsen (Ap) er nestleder i kontrollkomiteen.

– Fremstår mer og mer underlig

Tusen sider dokumentasjon, to avgåtte statsråder, en sittende statsråd, en nåværende statsminister og en tidligere statsminister står på menyen i tirsdagens høring.

Et endelig svar lar likevel vente på seg. Komiteens innstilling, og en eventuell kritikk, legges frem i desember. Men allerede nå er flere partier klare i sin tale: Erna Solberg burde gjort mer for å ivareta sin habilitet gjennom de åtte årene hun var landets statsminister.

– Hun har ikke vært interessert i å ivareta sin egen habilitet på en ryddig måte da hun var statsminister. Hun sier nei til å få gjennomført en vurdering av mannens jobb og aksjer, men inngår i stedet en muntlig avtale der hun overlater ansvaret for å rapportere til mannen. Dette fremstår mer og mer underlig, sier Jacobsen.

SV: – Forklaringen er for tynn

SVs Audun Lysbakken mener Erna Solberg svarte utydelig om sitt politiske ansvar i høringen.

– Hun understreker sitt eget ansvar for å vite og undersøke, så kommer det samtidig med et veldig sterkt forbehold om at det bare gjelder i etterpåklokskapens lys. Jeg synes det er god grunn til å spørre om hun har overholdt undersøkelsesplikten godt nok, sier han.

Rødts komitémedlem Seher Aydar stiller seg bak kritikken.

– Dette er en større ansvarsfraskrivelse enn jeg hadde forventet. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at hun på direkte spørsmål om hva hun kunne gjort annerledes ikke klarer å komme med konkrete punkter.

Under høringen ble Erna Solberg grillet om en avtale hun gjorde med ektemannen Sindre Finnes. Avtalen gikk ut på at han skulle slutte med kortsiktige handler, samtidig som han skulle rapportere om nye aksjer eller større handler som kunne få betydning for hennes habilitet.

Erna Solberg har hele tiden vært klar på at ektemannen skjulte store deler av sin aksjehandel for henne, og at hun først ble klar over dette da saken ble et tema i høst.

– Jeg hadde ingen grunn til å mistro det min mann fortalte meg, sa Solberg under høringen.

Lysbakken mener denne forklaringen ikke holder vann:

– Det ville ikke vært et uttrykk for mistro til mannen om hun ba om en oversikt over hele aksjeporteføljen. Jeg tenker det ville vært ganske naturlig for en statsminister. Jeg synes forklaringen er for tynn. Og det er skuffende at hun sier hun bare burde undersøkt mer i etterpåklokskapens lys – hun burde undersøkt mer uansett, sier han.

Venstre tar ikke taktiske hensyn

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG har alle vært tydelige i sin kritikk av Erna Solbergs håndtering av habilitet. Det er likevel et åpent spørsmål hva som blir konklusjonen når kontrollkomiteen gir sin innstilling i desember.

Venstres Grunde Almeland er saksordfører i habilitetssaken. Han sier at målet er en samlet innstilling fra komiteen, men innrømmer at det kan bli vanskelig.

– Mitt mål er klart at vi skal klare å samle oss om så mye som mulig, men siden vi er et politisk parlamentarisk kontrollorgan er det nok sånn at vi kommer til å skille lag på noen punkter, sier han.

Almeland er likevel klar på at Venstre vil forholde seg til sakens innhold, ikke borgerlig samarbeid, når de kommer med sin konklusjon.

– Min klare beskjed fra partiledelsen i Venstre er at jeg skal ta vurdere denne saken konkret, og på ingen måte ta hensyn til potensiell påvirkning av samarbeidet i fremtiden, sier han.

Mitt ansvar

Erna Solberg understreket under høringen at det var hennes eget ansvar å avklare sin habilitet.

– Det inkluderer å ha kjennskap til forhold hos min ektemann som kan ha betydning for min habilitet. Når det i ettertid viser seg at han likevel har drevet omfattende handel i det skjulte, er det klart for meg at jeg burde ha spurt og gravd mer om dette. Jeg er svært lei meg for at jeg har behandlet saker som statsminister hvor jeg har vært inhabil, sa Solberg.

Hun understreket at habilitetsreglene er viktig for å sikre at det riktige beslutningene blir fattet og for at beslutninger blir fattet på riktig grunnlag.

– Denne saken bidrar til å svekke denne tilliten, sa Solberg.