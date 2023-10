Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter det verste valget på 100 år har Arbeiderpartiets medlemmer fått tilsendt en spørreundersøkelse. Der kan man ikke svare på spørsmål om partilederen alene.

I undersøkelsen kan medlemmene rangere hvor fornøyde de er med «partileders og resterende ledelses jobb i valgkampen». For å si fra om Støre alene, må medlemmene bruke fritekstfeltet, skriver VG.

Førsteamanuensis i statsvitenskap og Ap-medlem Dag Einar Thorsen kaller undersøkelsen lite egnet til å gi god innsikt i hva medlemmene mener.

– Det blir et eksempel på det gamle ordtaket «som man roper i skogen, så får man svar». Når man samler inn medlemmenes svar på forhåndsdefinerte spørsmål med forhåndsdefinerte alternativer, får man jo ofte de svarene man ønsker seg selv. Det trenger ikke ligge noen ond vilje bak partikontorets arbeidsform her, det holder lenge med latskap, sier han.

Han sier undersøkelser som dette ikke kan erstatte «fotarbeidet» med å finne ut hva medlemmene mener.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier at undersøkelsen bare er én av mange arenaer der det gjennomføres en evaluering.

– Det viktigste for oss er at vi får en åpen og ærlig evaluering, hvor så mange som mulig deltar, og medlemsundersøkelsen er en måte man kan gjøre det på, men det skal også være evalueringer i lokallag og fylkesparti, hvor jeg håper medlemmene vil delta, sier hun.