Artikkelen fortsetter under annonsen

Der Tonje Brenna (35) av de fleste ble nevnt som er sikkert kort i den nye Ap-kabalen, stormet Jan Christian Vestre (36) frem som partiets nye kronprins på oppløpet. På drøyt 18 måneder er har han gått fra å være leder av familiebedriften til ledelsen av landets største parti.

DN møtte Vestre under stekende sol, på et tak på Youngstorget etter at valgkomiteen i Arbeiderpartiet, ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik, presenterte innstillingen til Aps nye topplag.

Her måtte dagens nestleder Bjørnar Skjæran fra Lurøy i Nordland vike plassen for Vestre fra Nordberg i Oslo. Ap-leder Støre får også med seg kunnskapsminister Tonje Brenna fra Jessheim, og partisekretær Kjersti Stenseng får fortsette.

Hvis valgkomiteens innstilling får flertall, vil Aps nye toppledelse bestå av fire personer fra Østlandet, hvor to av dem, Vestre og Støre er mangemillionærer.

– Ordførerkandidat Tarjei Østrem i Lurøy kommune sa i går at det var feil å bytte ut en arbeider med kjeledress med en fyr med høyrentekonto. Deg altså. Hva tenker du om en sånn kritikk?

– Jeg forstår at det stilles spørsmål ved det. Jeg tror alle vet at jeg kommer fra en familiebedrift. Jeg er næringsminister, veldig glad for å være næringsminister, og jeg har med meg erfaring som næringslivsleder i den jobben. Da jeg var 25 år gammel, fikk pappaen min kreft og døde. Da måtte jeg ta over familiebedriften som min far og mor hadde bygget opp etter en konkurs i 1998.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vestre sier han er stolt over alle, arbeidere og kolleger, som har bygget opp en vellykket bedrift siden den gang.

– Jeg er stolt av at Ap er et parti for både privat og offentlig sektor, for folk med ulik ståsted, ulik erfaringsbakgrunn, og jeg kan ta med meg de erfaringene fra næringslivet inn i et parti som er opptatt av å skape og dele. Det synes jeg er bra. Så er det opp til landsmøtet å vurdere om de vil ha dette eller ikke.

Jan Christian Vestre avviser at han har gjort kometkarriere, og har foreløpig ikke gjort seg opp noen tanker om hvorvidt han er stortingskandidat i 2025. Her med potensiell nestleder-makker Tonje Brenna. (Foto: Hanna Kristin Hjardar) Mer...

Jonas for evig

– De forrige Ap-lederne, som er blitt statsminister, er to hvite menn fra Riis og Nordberg. Og nå har vi en ny én. Skal denne trenden fortsette? Har vi en potensiell ny leder her?



– Jonas skal være partileder og statsminister i mange år.

– Ja, men ikke evig?

– Jo, det håper jeg nesten. Fordi han er en strålende leder og en stor inspirator som ser laget sitt. Han er flink, han står i stormen når det er vanskelig, er kreativ, visjonær og hardtarbeidende. Jeg vet ikke om noen som jobber mer for å skape et bedre Norge enn det Jonas gjør.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men du har liksom rett demografisk profil da, for å bli partileder i Arbeiderpartiet?

– Nei, vet du hva! Arbeiderpartiet skal ha hele landet representert. Og jeg hørte presentasjonen til Peggy før i dag, og hun sa jo det, og viste jo hvordan denne innstillingen representerer både by og land og hele kysten. Fra Agder til Finnmark, Innlandet, Trøndelag, Møre- og Romsdal, Vestland, Oslo-Viken.

Hvis Jan Christian Vestre blir partileder etter Jonas Gahr Støre, vil det være tredje mann fra et lite område i Oslo som innehar toppvervet. Selv mener han den nye Ap-kabalen representerer hele landet. (Foto: Hanna Hjardar) Mer...

Har ikke tenkt på Stortinget

– En ting var å bli næringsminister, med tanke på din posisjon i familiebedriften. Nå tar du jo et litt mer langsiktig valg for karrieren videre i Arbeiderpartiet. Er dette et skritt lenger vekk fra familiebedriften?

– Ja, det valget tok jeg i oktober 2021. Etter det har jeg vært en helt passiv eier av familiebedriften, og holdt avstand. Og etter hva jeg hører så går det veldig bra med dem, jeg tror de klarer seg nesten bedre uten meg enn med meg. Og det er jeg glad for, og jeg stortrives i jobben min, jeg elsker å være næringsminister.

– Er du kandidat til Stortinget i 2025?

– Det har jeg ikke tenkt på, jeg har vært opptatt av å være næringsminister, og nå blir det kanskje aktuelt å gå inn i sentralstyret Arbeiderpartiet. Jeg er allerede med i styret i Oslo Arbeiderparti, så det er mange oppgaver fremover i de vervene der, og mer enn nok å gjøre.

Klar for kamp

Valgkomiteen i Ap jobbet intenst i kulissene med å lande det som til slutt ble en enstemmig innstilling. En av hovedkonfliktene for komiteen var hvorvidt Kjersti Stenseng skulle byttes ut med utfordrer Helga Pedersen fra Finnmark.

Ifølge TV 2 hadde valgkomiteen en hemmelig votering over spørsmålet, som var fire mot syv i favør av Stenseng. Like etter annonserte Pedersen at hun var en aktuell kandidat, og det ble omtalt som en «game changer» i komiteen fordi Finnmark snudde og heller støttet Pedersen.

Likevel endte komiteen ned på at Stenseng skal fortsette. Pedersen sa fredag til ulike medier at hun ikke utelukker en kampvotering på landsmøte. Dermed er det fremdeles ikke hundre prosent avklart hvem som er partisekretær etter Aps landsmøte i starten av mai.

Valgkomiteen valgte å vrake Hadia Tajik som nestleder – men også som sentralstyremedlem. Istedenfor fikk stavangerordfører Kari Nessa Nordtun plass i sentralstyret for Rogaland. I en sms til DN sier Tajik at hun vil jobbe like hardt for partiet.

– Mitt politiske engasjement har alltid vært uavhengig av hvilket verv jeg har. Jeg kommer til å være like hardtarbeidende for partiet og de politiske visjonene jeg tror på, selv om det ikke ble meg denne gangen, og jeg fortsetter arbeidet på Stortinget for Rogaland med like stor kraft, skriver Tajik.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.