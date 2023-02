Artikkelen fortsetter under annonsen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mister nå sin tyngste statssekretær.

Halvard Ingebrigtsen har vært sekretariatsnestleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, valgkampsjef i Viken og for Ap i 2017, fylkesråd i Viken og statssekretær i flere departement i Stoltenberg-regjeringen.

I statsråd fredag ble det klart at han nå tar ulønnet permisjon.

Årsaken er at han skal bli kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet. Det bekrefter Ingebrigtsen overfor DN.

– Arbeiderpartiet går inn i en viktig tid. Jeg gleder meg til å begynne neste uke. Vi skal planlegge landsmøte og valgkamp. Det er ikke bare ett valg vi skal vinne, men mange hundre. Det arbeidet gleder jeg meg til å bidra inn i, sier Ingebrigtsen til DN.

Ingebrigtsen har permisjon fra departementet bare frem til 7. mai – like etter Arbeiderpartiets landsmøte.

Når Ingebrigtsen bytter ut Kongens gate med Youngstorget for tre måneder, løser det et akutt problem for partikontoret.

Løser problem

Partiet har stått uten kommunikasjonssjef etter at Ole Martin Buene sluttet på dagen for to uker siden – bare tre måneder etter at han hadde begynt.

– Det ble dessverre ikke rett for meg, uten at det er noen dramatikk i det. Jeg heier videre på Arbeiderpartiet fra utsiden, sa Buene til NRK.

Han ble Aps kommunikasjonssjef etter å ha hatt samme jobb i Tine.

Etter det DN forstår, er det krevende å finne en ny kommunikasjonssjef på kort tid, og det var vanskelig å la stillingen stå åpen med et landsmøte like rundt hjørnet og en valgkamp på trappene. Begge deler styres fra partikontoret.

Super-vikar

– Hallvard er en super-vikar. Han kjenner godt partiet og det arbeidet vi skal gjøre i en hektisk periode frem til landsmøte. Han stepper inn frem til vi får ansatt en varig kommunikasjonssjef, sier partisekretær Kjersti Stenseng til DN.

– Var det et problem for dere at dere nå sto uten kommunikasjonssjef?



– Vi hadde behov for en som kan gjøre denne jobben nå. Det var helt udramatisk at Ole Martin sluttet. Noen ganger finner man ut at en jobb ikke er riktig, sier Stenseng.

