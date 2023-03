Artikkelen fortsetter under annonsen

Om under seks måneder skal Arbeiderpartiets ordførere ut i ilden og forsøke å beholde ordførerkjeder landet rundt i årets kommunevalg.

I 2019 sikret Arbeiderpartiet makten i 15 av landets 16 største kommuner, og beholdt makten i storbyene som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Nå, fire år etter på, er bildet et annet. I en måling denne uken fikk Ap nasjonalt 15,5 prosent oppslutning, mens Høyre fikk 36,9 og er større en hele venstresiden til sammen.

DN har kontaktet ordførere i flere av de største kommunene som Ap styrer i dag. Flere mener endringer i toppledelsen nå må til, og oppfordrer valgkomiteen til å ta grep.

Ap har landsmøte i mai, og hele partiledelsen, det vil si partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran står til valg.

– Sånn situasjonen er nå og utvikler seg på nasjonalt nivå er det rart om man ikke ser på sammensetningen av ledelsen, sier ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland.

Skisland sier han har stor sans for Tonje Brenna og håper hun skal inn i partiledelsen, men mener man også kan vurdere andre endringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Oslo Ap vil ha endringer i partiledelsen

– Jeg opplever nok at partiledelsen bør være mer interessert i hva som skjer lokalt og opptatt av kommunene. Vi har Ap-ordførere i alle de store byene, det har ikke vært god oppfølging fra sentralt holdt, sier han.

Kristiansand Ap havnet i en skvis da regjeringen gikk inn for å avholde folkeavstemning i Søgne og Songdalen om å splitte opp kommunen, noe lokalpartiet hadde vært i mot.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland møter næringsminister Jan Christian Vestre. (Foto: Tor Erik Schrøder/NTB) Mer...

– Kristiansand står i en spesiell situasjon siden vi ble ofret i forhandlingene med Sp, men mer generelt har partiet og ledelsen mye mer å gå på hva gjelder oppfølging.

Trengs endring

Siri Martinsen er ordfører i Fredrikstad, Norges tiende største kommune.

– Det trengs endring i ledelsen. Nå vil det være opp til valgkomiteen å lytte til dette, skriver hun i en SMS til DN.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun sammen med Hadia Tajik. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

Kari Nessa Nordtun, som er ordfører i Stavanger og ledet Aps energiutvalg, åpner også opp for endringer i toppledelsen.

– Jeg er glad jeg er medlem i et parti der en valgkomité er nettopp det - hvor ingenting er avgjort på forhånd, men hvor man kommer frem til forslag etter gode diskusjoner og ikke minst innspill fra partiets medlemmer. Da sier det seg selv at endringer i toppledelse selvsagt er like aktuelt som endringer blant sentralstyrets vanlige medlemmer, skriver hun i en sms til DN.

Rogaland Ap ønsker at Hadia Tajik skal gjøre comeback i ledelsen.

Tidligere denne uken meldte TV2 at Hamar Ap går inn for å vrake Kjersti Stenseng som partisekretær. Hamar er en del av Innlandet Ap, som er Stensengs eget fylkeslag.

– Styret i Hamar Arbeiderparti har vedtatt at vi vil ha en ny partisekretær, og ber valgkomiteen jobbe for fornyelse i ledelsen. Vi mener det ikke er tilstrekkelig bare å få inn en ny nestleder, sier partileder Hilde Nyutstumoen i Hamar Ap til TV 2.

Til NRK sier ordfører i Ringebu, Arne Fossmo, at også partileder Jonas Gahr Støre bør vurdere sin stilling mot landsmøtet.

– Flere i toppledelsen må vurdere sine posisjoner. Ingen bør føle seg trygge og det må tas grep, sier Fossmo.

Ingen quick fix

Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn, mener det ikke er en quick fix på Aps problemer, og at det ikke handler om å bytte ut den ene eller den andre.

– Skal vi bygge opp tillit som styringsparti, må vi opptre som et styringsparti, sier han og legger til at valgkomiteen nå må få gjøre sin jobb i fred.

I Bodø skal dagens ordfører Ida Pinnerød gi seg etter valget. Hun viser til Aps nye ordførerkandidat i byen, Ann-Kristin Moldjord. Hun vil beholde dagens ledelse, men med én justering:

- Jeg har tillit til ledelsen og vi i Nordland har spilt inn Tonje Brenna som et friskt tilskudd til dagens ledelse som en av to likestilte nestledere. Dette mener jeg er en god løsning.

Flere av ordførerne DN har vært i kontakt med ønsker ikke å uttale seg og viser til fylkeslagenes innstillinger.

Østfold, Oslo og Buskerud har gjort vedtak som åpner for at valgkomiteen også må se på toppledelsen når de skal bytte ut Ap-mannskapet.

Akershus, Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet, Tromsø og AUF har gjort vedtak om at de ønsker Brenna inn som nestleder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.