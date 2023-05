Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Svake meningsmålinger, strid om sentrale verv, lekkede telefonsamtaler og Giske-penger: Oppladningen til Arbeiderpartiets landsmøte har vært alt annet enn fredelig for statsminister og partileder Jonas Gahr Støre.

Staten på partiets landsmøte handlet mest om Støre selv. Etter en video om Ukraina-krigen, strømkrise og en lang rekke klipp av statsministeren, gikk en tydelig beveget partileder opp på scenen, til stående applaus og jubel fra landsmøtesalen.

Under talen viste Jonas Gahr Støre bilder av seg selv sammen med Volodymyr Zelenskyj. (Foto: Per Thrana) Mer...

Fra talerstolen på Folkets Hus startet Støre med tilstanden på både partiet og seg selv:

– Hvordan står det til med Arbeiderpartiet? Og noen spør: Hvordan går det egentlig med statsministeren? Er han ikke litt gråere i det håret han har igjen? Det er uenighet om mye, men dere – ikke om det, sa Støre til latter fra salen.

Nestlederkandidat og kunnskapsminister Tonje Brenna og Jonas Gahr Støre, kort tid før sistnevnte åpnet partiets landsmøte. (Foto: Per Thrana) Mer...

Støre ga få svar på hvordan det egentlig går, men understreket at partiets problemer handler om tillit – og at velgernes tillit må pleies.

– Dårlige målinger handler om velgernes tillit til oss – og tillit, det er ikke noe vi abonnerer på.

Deretter trakk han paralleller til et turbulent samliv:

– Vi er et parti som mer ligner på et slitesterkt ekteskap.

Partilederen skal gjenreise tilliten med å trygge nordmenn, og ta vare på sikkerheten i Norge. Og gjøre hverdagen bedre for folk, sa han.

– Og uansett hvilke utfordringer folk står i, så skal Arbeiderpartiet finne løsninger som bidrar til trygghet, muligheter og fellesskap.

Statsminister Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng veksler noen blikk før landsmøtet åpnet torsdag. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Ikke kødd med arbeidslinjen!

Partilederen posisjonerte seg også tydelig i en av landsmøtets potensielt heteste debatter, med et klart ja til den såkalte arbeidslinjen.

Fra talerstolen understreket Støre hvordan Aps historie viser hvordan arbeidslinjen står sentralt i mange av de viktigste og gode valgene partiet har tatt: Om begrensning av overgangsstønaden på 90-tallet, pensjonsreformen i 2011, og kontantstøtte:

– Det som er arbeidslinjen, det er hva regjeringen nå gjør: Vi kutter i kontantstøtten, og trapper opp satsingen på barnehage og arbeid, sa Støre.

Fra talerstolen understreket Støre hvordan Aps historie viser hvordan arbeidslinjen står sentralt i mange av de viktigste og gode valgene partiet har tatt. (Foto: Per Thrana) Mer...

Statsministeren anerkjente at mange i salen har et engasjement for de som ikke kan stå i arbeid, og som blir rammet hardest av dyrtiden.

– Den bekymringen deler jeg. Derfor vil jeg si: Usosiale kutt, det er ikke arbeidslinjen. Det å holde trygder og stønader så lave som mulig, er heller ikke arbeidslinjen. Arbeidslinjen handler ikke om å straffe folk som ikke kan stå i jobb.

Støre trakk frem et sitat fra tidligere Ap-leder og statsminister, Gro Harlem Brundtland:

– Arbeidslinjen handler om at «virkemidler og velferdsordninger utformes (…) slik at de støtter opp under målet om arbeid til alle». Arbeidslinjen er der for å gi folk trygghet, fellesskap og muligheter, sa Ap-lederen og hamret inn poenget:

– Så for å si det på en litt annen måte enn Gro: Ikke kødd med arbeidslinjen!

Helga Pedersen: – Ingen råd å gi

De siste ukene har det meste handlet om partisekretær Kjersti Stenseng og eks-utfordrer Helga Pedersen. Sistnevnte trakk seg fra kampen i forkant av landsmøtet, blant annet etter en telefonsamtale med Støre selv.

Helga Pedersen trakk seg fra kampen om partisekretær-vervet. Hun hadde ingen råd å gi Støre da DN møtte henne i landsmøtesalen før partilederens tale. (Foto: Per Thrana) Mer...

Bakerst i landsmøtesalen er Pedersen på plass, som gjest og tilhører – klar for valgkamp som ordførerkandidat på gjenvalg i Tana.

– Hva må Jonas si nå, for å heve stemningen i partiet?

– Der har jeg ingen råd å gi. Jeg har i grunnen sagt det jeg har på hjertet. Nå får landsmøtedelegatene ta det videre, sier Pedersen til DN.

– Har du noen forventninger til talen?

– Jeg regner med han adresserer den situasjonen vi står i, så blir det opp til han og landsmøtedelegatene å ta det derfra.