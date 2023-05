Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeiderpartiet vil utforske mulighetene for bærekraftig utvinning av havbunnsmineraler, heter det i en uttalelse som ble vedtatt lørdag morgen.

«En kunnskapsbasert tilnærming der hensyn til miljø veier tungt, skal være førende for norsk havbunnsmineralnæring. Forutsetningen for eventuell utvinning er at dette må baseres på føre var-prinsipper, en forsiktig tilnærming og tilstrekkelig kunnskap om det aktuelle området», står det videre.

Som DN omtalte fredag, var det sterk uenighet på kammerset om ordlyden. AUF jobbet for et midlertidig forbud mot gruvedrift på havbunn, og vurderte å ta kampen helt inn i landsmøtesalen.

Nå har de gått med på å støtte uttalelsen.

– Nå har vi flyttet Arbeiderpartiet langt i dette spørsmålet, og vi er stolte av det. Vedtaket sier tydelig at vi trenger tilstrekkelig kunnskap før vi går videre. Vi forventer at regjeringen følger opp vedtaket og prioriterer å skaffe et reelt kunnskapsgrunnlag om hvordan det vil påvirke miljøet og naturen vår. Vi kommer til å følge nøye med på at vedtaket blir fulgt opp, sier AUF-leder Astrid Hoem i en kommentar til NTB.

– Vet for lite

Natur og ungdom hadde samlet demonstranter på Youngstorget for å få delegatene på bedre tanker. De frykter at regjeringen vil åpne for å hente ut mineraler fra havbunnen uten at konsekvensene for miljøet er godt nok kjent.

– Forskerne verden over er krystallklare: vi vet for lite om konsekvensene gruvedrift vil få for dyphavene, for fiskeribestandene, mulige medisiner og sårbare dyrearter, sier leder Gina Gylver i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Hun mener myndighetene nå går altfor fort fram.

– Statens egne fagmyndigheter mener prosessen går for fort og at konsekvensutredningen har så store kunnskapshull at det ikke engang er juridisk grunnlag for å åpne havområder, sier Gylver.

Krangel i regjeringen

På den norske havbunnen ligger det verdier for milliarder av kroner. Ifølge Oljedirektoratets ressursvurdering ligger det 38 tonn kobber og 45 millioner tonn sink på norsk sokkel.

I januar gikk høringsrunden ut for konsekvensutredningen om mineralvirksomhet på sokkelen. En rekke fagmiljøer på klima var svært kritiske. En samlet miljøbevegelse ba regjeringen om å snu.

Saken ligger til behandling i regjeringen – og der har den ligget en god stund.

Etter planen skulle regjeringen i løpet av våren åpne for leting og utvinning av mineraler fra havbunnen. Men det har ikke skjedd.

Saken ligger uten avklaring fordi også regjeringen er delt i spørsmålet.

Etter det DN forstår er Senterpartiet mer skeptisk til åpning enn Ap. Men spørsmålet deler også de ulike departementene: Olje- og energidepartementet ivrer for en åpning, mens klima- og miljødepartementet, nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet er kritisk.

Grunnen er flerdelt. Det handler ikke bare om hensyn til natur, men også en vurdering av Norges omdømme internasjonalt, og at det er en upopulær sak før valget.

En rekke internasjonale selskap, som Google, Samsung og BWM, og land har stilt seg bak et midlertidig forbud mot gruvedrift på havbunn.

– Vi erkjenner at vi har kunnskapshull. Det har tatt litt lenge tid enn forutsatt, men vi håper å legge dette frem før sommeren, sa olje- og energiminister Terje Lien Aasland til DN fredag.