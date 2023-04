Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken ble behandlet på et styremøte i Finnmark Ap onsdag, sier Vadsø-ordfører Wenche Pedersen til NRK.

Opprinnelig hadde fylkeslaget uttrykt støtte til Bjørnar Skjæran som nestleder, men dette har nå endret seg etter at Helga Pedersen ble aktuell til partiledelsen, opplyser ordføreren.

Bare minutter senere skriver TV 2 at Pedersen stiller seg til disposisjon som partisekretær.

– Ja, det stemmer, sier Helga Pedersen \på spørsmål om hvorvidt det stemmer at hun stiller seg til disposisjon for partiet.

– Det er en fantastisk mulighet for Finnmark og for Arbeiderpartiet, sier styremedlem Wenche Pedersen i Finnmark Ap til samme kanal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.