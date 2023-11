Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeiderpartiets øverste tillitsvalgte fra hele landet var samlet på Gardermoen for å diskutere hva som gikk galt i kommunevalget og for å se på hvordan man skal legge opp veien videre.

Spørsmålet om regjeringsalternativer ble diskutert på det lukkede møtet. Ifølge TV 2 ble samarbeidet med Senterpartiet løftet fram av flere.

Støre forsvarer samarbeidet, men holder det åpent hvilke alternativ Ap bør gå til valg på i 2025.

– Vi skal ta denne diskusjonen når vi jobber med programarbeid fram mot et nytt valg, sier Støre til TV 2.

– Vil avklare i god tid

Nestleder Jan Christian Vestre påpeker at Ap ønsket seg et samarbeid der SV var inkludert, men at regjeringssamtalene strandet i 2021.

Han sier Arbeiderpartiet vil søke et utbredt rødgrønt samarbeid fremover, men heller ikke han vil være mer konkret om 2025.

– Senterpartiet er selvfølgelig vår nære samarbeidspartner. Vi styrer Norge sammen hver dag, sier Vestre til NTB.

– Det er to år til neste stortingsvalg, og vår foretrukne konstellasjon vil bli avklart i god tid før det, legger han til.

Jobber videre med strategi

Arbeiderpartiets strategikonferanse ble avsluttet søndag med et enstemmig vedtak. Det vil inngå i arbeidet med en strategi mot 2025 som skal behandles på landsstyremøtet i april neste år.

Vedtaket handlet både om politiske og organisatoriske prioriteringer framover. Blant annet slår vedtaket fast at Arbeiderpartiets partiorganisasjon skal involveres bedre i regjeringsprosjektet.

– Det er en tydelig tilbakemelding at der har vi forbedringspotensial, sier Vestre.