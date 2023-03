Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag kveld ble det kjent at Akershus Arbeiderparti enstemmig har innstilt Tonje Brenna som ny nestleder, og Jørgen Vik som nytt sentralstyremedlem.

– Jeg er veldig glad i Arbeiderpartiet, og stiller meg til disposisjon som nestleder for partiet dersom landsmøtet i mai ønsker det. Tusen takk for tilliten Akershus Ap viser meg, sier Brenna i en pressemelding tirsdag kveld.

Med det blir det Brenna som skal kjempe mot Hadia Tajik, foreslått av Rogaland Arbeiderparti, i rollen som nestleder. Oslo Arbeiderparti har ennå ikke tatt stilling til de to kandidatene, men vil antakelig gjøre det når flere fylkeslag har meldt sitt syn, skriver Aftenposten.

Tonje Brenna er også ønsket som ny nestleder i Arbeiderpartiet av lokallaget i Troms. Det bekrefter leder i Troms Arbeiderparti Nils Ole Fosshaug til Dagbladet tirsdag.

Samtidig bekrefter han at stortingsrepresentant Cecilie Myrseth er ønsket som fortsatt sentralstyremedlem for Troms Arbeiderparti.

I Oslo Arbeiderparti støtter partisekretær Øyvind Slåke gjenvalg av Jonas Gahr Støre som partileder, og Raymond Johansen som sentralstyremedlem. Det blir samtidig foreslått at Kamzy Gunaratnam innstilles som nytt medlem av sentralstyret, melder NRK.