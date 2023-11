Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringens ekstraordinære økning av arbeidsgiveravgiften i 2023 kom som et sjokk på både næringslivet, opposisjonen og partene i arbeidslivet. Den gang ble inntekter over 750.000 kroner pålagt en ekstra avgift på fem prosent.

Finansministeren begrunnet den med at regjeringen hadde et situasjonsbestemt behov for økte statlige inntekter og regnet hjem 7,7 milliarder kroner i 2023.