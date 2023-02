Artikkelen fortsetter under annonsen

Arne Treholt er død, 80 år gammel, etter et kort sykeleie.

Treholt døde i Moskva, der han de siste årene bodde og drev sin forretningsvirksomhet.

Diplomaten og politikeren ble arrestert på Fornebu 20. januar 1984.

20. juni 1985 ble han dømt til 20 års fengsel og inndragning av 1,1 million kroner av Eidsivating lagmannsrett, for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

Byråsjef i UD

Han var den første nordmann som ble dømt for politisk spionasje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arrestasjonen på Fornebu flyplass, spiontiltalen og dommen på 20 års fengsel gjorde Treholt til en av de mest omtalte og omstridte nordmenn i etterkrigstiden.

Arrestasjonen skjedde mens regjeringen Willoch styrte Norge. Treholt tilhørte venstresiden i Arbeiderpartiet og var på den tiden byråsjef i Utenriksdepartementet.

Treholt hevdet i alle år å være uskyldig i spionasje, men innrømmet både å ha hatt hemmelige møter med KGB, å ha gitt dem graderte dokumenter og å ha tatt imot penger både fra KGB og Saddam Husseins Irak.

Etter løslatelsen flyttet Treholt til Russland, hvor han startet forretninger. Han har også tidvis oppholdt seg på Kypros.

Treholt forsøkte å få saken gjenopptatt, men dette ble avvist flere ganger.

Benådet av helsemessige grunner

Han ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

Arne Treholt er født inn i norsk arbeiderbevegelse. Hans far var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og landbruksminister, Thorstein Treholt. Arne Treholt var journalist i Arbeiderbladet fra 1966. Fra 1972 var han politisk sekretær for handels- og sjøfartsministeren, som fra 1973 var Jens Evensen. Han fortsatte som statssekretær for Jens Evensen da han ble havrettsminister fra 1976 til 1978, ifølge Store Norske Leksikon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra 1979 til 1982 var Treholt tilknyttet den norske FN-delegasjonen i New York som ambassaderåd, i 1982 til 1983 var han elev ved Forsvarets høgskole, og byråsjef i Utenriksdepartementets presseavdeling fra 1983.

– Arne Treholt fikk den mest dramatisk livsskjebnen i nyere norsk historie, sier Aftenposten-journalisten Harald Stanghelle til NRK.

– Fra å være en politisk og diplomatisk begavelse til å få en dom på 20 års fengsel for spionasje er et voldsomt fall, sier Stanghelle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.