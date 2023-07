Artikkelen fortsetter under annonsen

– SV vil i dagens komitémøte støtte opprettelse av sak om regjeringssystemets håndtering av habilitet. Samtidig vil SV slå fast at partiet ikke vil bidra til flertall for noen form for vedtak mot statsråd Tonje Brenna, opplyser partiet i en pressemelding.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møtes torsdag for å diskutere habilitetssakene rundt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

– Etter at tre statsråder har brutt habilitetsreglene på kort tid er det helt naturlig for kontrollkomiteen å åpne sak. Stortinget må forsikre seg om at regjeringen har gode nok rutiner, og gjennomgå hvordan spørsmål om habilitet håndteres i departementene, sier SVs Audun Lysbakken.

Lysbakken sitter som representant for SV i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han sier det er aktuelt å se på rutinene til både denne og forrige regjering, og på retningslinjene statsrådene og departementenes embetsverk forholder seg til

Flere statsråder har gått

Kultur og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe varslet begge at de gikk av etter at habilitetssakene ble kjent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trettebergstuen gikk av etter det ble kjent at hun hadde utnevnt eller foreslått vennene Bård Nylund, Tina Stiegler og Renate Larsen til ulike styreverv. Borten Moe gikk etter å ha kjøpt aksjer hos våpenprodusenten Kongsberggruppen for 400.000 kroner en uke før han deltok i et regjeringsmøte med selskapet om en milliardkontrakt.

Kunnskapsminister Tonje Brenna har varslet at hun vil fortsette – hun brøt habilitetsreglene ved tilskuddene til skoleprosjektet for 2022 og 2023, til Raftostiftelsen i 2022 og 2023, og utnevnelsen av Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret i år.

– SV mener Tonje Brenna har svart godt og avklarende på kontrollkomiteens spørsmål. Vi mener hennes sak alene ikke ville gitt grunnlag for å åpne sak i kontrollkomiteen.

– Brenna har tatt kraftig selvkritikk gjennom en skriftlig beklagelse til komiteen, og SV ser derfor heller ikke grunn til å fremme et kritikkvedtak mot statsråden i Stortinget, legger han til.

Blir kontrollsak

I forkant av møtet har Høyre, Venstre og Frp varslet støtte til en kontrollsak om habilitet mot regjeringen.

Dette er i seg selv nok til at det blir sak, siden mindretallet bestemmer i komiteen.

– Vi mener det er grunn til å åpne kontrollsak mot statsrådene Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe. Og vi ønsker å behandle dette som én samlet sak fordi alle tilfellene handler om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene, sa kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NRK tirsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har foreløpig ikke flagget sitt standpunkt til en eventuell kontrollsak.

Rødt vil gjennomgå praksisen over tid

Rødt ønsker i likhet med SV en bredere undersøkelse, som også tar for seg tidligere regjeringer.

– Maktpersoners forbindelser og habilitetskonflikter er grunnleggende spørsmål som krever en helhetlig og prinsipiell tilnærming. Derfor mener vi at komiteen skal gjennomgå praksisen i regjeringsapparatet over tid, under skiftende regjeringer, sier Rødt-representant Seher Aydar til NTB.

Brenna (Ap) innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til et styreverv. Senere samme uke kom det frem at Trettebergstuen også hadde utnevnt venner til viktige verv. Hun valgte å gå av.

Forrige uke gikk også Borten Moe av etter at det ble kjent at han har brutt habilitetsreglene i forbindelse med aksjekjøp.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.