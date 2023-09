Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere statsminister Erna Solberg har gitt ektemannen Sindre Finnes beskjed om lage en oversikt over alle aksjehandler han har gjort fra 2013 til 2021. Dette er perioden Solberg satt som statsminister.

– Jeg kommer til å be Sindre lage en oversikt over hans aksjehandel i tiden jeg var statsminister, og om at han offentliggjør den når den er klar, skriver Solberg til DN via pressesjef Cato Husabø Fossen i Høyre.

I meldingen fortsetter Solberg:

– At Sindre har eid aksjer har vært kjent i alle år, og det har også politikeres ektefeller anledning til å gjøre. Det jeg har vært opptatt av, er at jeg må vite nok om hvilke selskaper Sindre eier aksjer i, til å kunne vurdere min habilitet eller be om ytterligere informasjon i tvilstilfeller.

Ikke inhabil på grunn av aksjer

Som DN skrev torsdag advarte Statsministerens kontor allerede i 2013 Erna Solberg om at «ektefellens handel med aksjer vil etter vårt syn skape utfordringer for påtroppende statsminister». I notatet advarer SMK mot aksjehandel opp mot behandlingen av statsbudsjettet i 2014.

DN har stilt Solberg spørsmål om hennes vurdering av ektemannens aksjeposisjoner i 2021, da han handlet flere ganger tett opp mot regjeringens budsjettkonferanse i august.

– Som jeg også tidligere har svart DN, bad jeg i 2013 Sindre ha et møte og videre dialog med embetsverket på Statsministerens kontor om disse problemstillingene. Det hadde han. Så har Sindre sagt både til meg og til dere i pressen at han, etter beste evne, har forsøkt å følge de rådene han fikk. I løpet av mine åtte år som statsminister vurderte jeg meg inhabil i flere ulike saker, men ikke som følge av min ektemanns aksjer.

Venstre- og Frp-krav

Offentligheten har svært begrenset innsyn i aksjehandlene Sindre Finnes gjorde mens ektefellen Erna Solberg var statsminister. Nå ber Venstre åpenhet. Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener kontrollkomiteen bør få den komplette listen.

Torsdag kunne DN melde at Venstre og Frp ba om åpenhet fra Sindre Finnes om aksjekjøpene.

– Jeg mener det ville vært klokt å være åpen om dette.

Det sier Grunde Kreken Almeland til DN. Han er saksordfører for habilitetssakene som skal behandles i Stortingets kontrollkomité i høst.

Frp-nestleder Hans Andreas Limi mente også at Finnes burde legge frem hele listen for Stortingets kontrollkomité.