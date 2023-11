Artikkelen fortsetter under annonsen

Super Sonic Strike Missile. Det er sjømålmissilet som Norge og Tyskland håper vil skape arbeidsplasser, teknologiutvikling og ikke minst frykt hos fienden.

– Målet er å utvikle et fremtidsrettet missil med lengre rekkevidde og høyere hastighet. En kapasitet ingen andre kommer til å ha og det vil bygge opp under den norske suksesshistorien med Naval Strike Missile (NSM). En tilleggsverdi er at vi med dette styrker samarbeidet med Tyskland ytterligere, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Super Sonic Strike Missile skal bli videreføringen av dagens Naval Strike Missile som her fyres av fra KNM Glimt. (Foto: Forsvaret) Mer...

Norge og Tyskland deler utgiftene på to milliarder til denne første designfasen. Hvis alt går etter planen, skal Super Sonic Strike Missile (3SM) være i produksjon om vel ti år. Stortinget vil få regjeringens anbefaling i den såkalte nysalderingen av budsjettet i desember.

Eksportsuksess

Norge er allerede i dag verdensledende på sjømålmissilet NSM som produseres av Kongsberg Defence & Aerospace. Det er i solgt til USA og en rekke andre allierte.

– Vi må passe på at norsk forsvarsteknologi sikrer posisjonen på dette området og for Norge er det viktig at vi har verdensledende produkter i alliansen, sier Gram.

Naval Strike Missile (NSM) NSM er et norsk avansert sjømålsmissil som blir produsert av Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Det ble utviklet av KDA i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret for å erstatte sjømålmissilet Penguin. Sentrale egenskaper på NSM er liten radarsignatur og det produsenten selv kaller overlegen manøvreringsevne, sensorevne og regnekraft – en kombinasjon som skal gjøre missilet i stand til å trenge gjennom de mest avanserte luftvern. NSM har også blitt eksportert til Polen, hvor den polske marinen bruker NSM i kystbatterier, til USA, hvor marinen bruker missilet på kystkrigsskip, og til Storbritannia for bruk på fregatter og jagere. NSM skal også leveres til Malaysia, hvor marinen skal bruke det på sine nye fregatter, og til Romania og Australia. Det er også utviklet en variant av NSM for bruk fra kampflyet F-35 Lightning II i form av JSM (Joint Strike Missile). JSM-missilene ble testet i mars 2018 og utviklingsprogrammet ble avsluttet i juni 2018, før testmissilene gikk inn i en integrasjonsfase for F-35-flyene frem mot 2023. JSM skal også leveres til USA og Japan.

Samarbeidet med Tyskland er et resultat av norske ubåtkjøp fra landet der en del av avtalen var at tyskerne skulle kjøpe NSM og samtidig være med på utviklingen av dette nye langtrekkende sjømålmissilet, som også i likhet med dagens NSM treffer mål på land.

– Dette vil bidra til norsk verdiskaping og utvikle teknologimiljøer, både i Kongsberg og hos en rekke underleverandører landet rundt, sier Gram.

Flerfoldig gevinst

Ifølge forsvarsministeren vil prosjektet kunne ta vel ti år. I fjor anslo forsvarsdepartementet de totale utgiftene til mellom 3,5 og 6 milliarder kroner.

Ifølge forsvarsministeren vil prosjektet kunne ta vel ti år. I fjor anslo forsvarsdepartementet de totale utgiftene til mellom 3,5 og 6 milliarder kroner.

– Det er høy risiko i dette prosjektet. Derfor har vi faseinndelt prosjektet for å ha kontroll underveis. Hvis alt går etter planen, vil de samlede kostnadene bli langt høyere enn første fase og gi flerfoldig gevinst på mange plan i etterkant, sier Gram.