Artikkelen fortsetter under annonsen

Investor Bjørn Maaseide er ikke formelt utvandret ennå, ifølge Folkeregisteret, men bekrefter flyttingen til Stavanger Aftenblad. Maaseide hadde drøyt 300 millioner kroner i ligningsformue i 2021.

– Vi blir bedre eiere for våre norske virksomheter ved å flytte fra Norge, sier Bjørn Maaseide til Aftenbladet.

Og fortsetter:

Bjørn og Linda Maaseide flytter til Sveits. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

– Vi kommer begge til å arbeide i vårt sveitsiske konsulentselskap innenfor de samme områdene som vi alltid har jobbet, men med ekstra fokus på Kraft Finans og formuesforvaltning fra et sveitsisk ståsted. Interessen for eiendom, sport/trening samt helse/kosmetikk vil fortsatt være med oss, men i et mer internasjonalt perspektiv.

Da DN spurte investoren om han hadde flytteplaner i fjor, svarte han imidlertid følgende:

– Nei, vi blir i Norge, men jeg synes bare måten alt som kommer mot oss er tragisk for norske gründere. Jeg vurderer å bli politiker selv, jeg har ikke råd til å være gründer.

Derfor flytter Stordalen aldri til Sveits Hotelleier Petter Stordalen i debatt med finansminister Trygve Slagsvold Vedum under Arendalsuka 2023: – Det er Norge som har gitt meg muligheten til å bygge det jeg har bygget.- 01:20 Publisert: 21.08.23 — 10:17

Finans og trening

Det har gått fort i svingene etter at Bjørn Maaseide la opp som profesjonell beachvolleyballspiller. De første millionene tjente han på satsing på treningskjeder. Siden har han bygget opp en egen finanssatsing gjennom Kraft-systemet. Kompisene fra idrettsmiljøet pleier han fortsatt tett kontakt med. Sammen med Thor Hushovd har han blant annet startet en storsatsing på padelsentre. Den satsingen har imidlertid bare produsert underskudd.

Maaseide har frem til nå bodd i Stavanger på Eiganes. Han er kjent for å bygge opp nettverk både i hjembyen og i Oslo. I flere år før jul har han blant annet samlet flere av hjembyens mest kjente næringslivspersoner til et treff hjemme hos seg selv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens Næringsliv har ikke lyktes å få kontakt med Maaseide.

Minst 66 har flyttet

Listen over rike nordmenn som flytter til Sveits blir stadig lengre. I løpet av det siste året har minst 66 rike nordmenn flyttet til skatteparadiset i Alpene, ifølge DNs oversikt.

Samtidig har det vært en boom av generasjonsskifter i noen av landets aller rikeste familier. DN har kartlagt over 20 arvinger som har flyttet til Sveits den siste tiden. Flere har fått overført store formuer fra sine foreldre før de flyttet, mens enkelte fikk arven noen år tilbake i tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Totalt har Sveits-utflytterne det siste året tatt med seg ligningsformuer på til sammen over 47 milliarder kroner.

Ekteparet Maaseide er langt fra de første rike nordmennene som velger seg Luzern. Her vil de ha selskap av blant andre teknologigründerne og investorene Jens Rugseth og Rune Syversen, laksearving Synne Måsøval og onkelen Anders, barnehagegründerne Randi og Hans Jacob Sundby og eiendomsinvestorene Borger Borgenhaug og Tord Ueland Kolstad. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.