Marie Sneve Martinussen har tatt over som partileder for Rødt, ble det klart mandag formiddag.

Partiet innkalte til pressekonferanse etter at Bjørnar Moxnes tidligere på morgenen meldte at han går av. Martinussen rykker dermed opp fra nestleder-vervet, som blir overtatt av Charlotte Therkelsen.

Marie Sneve Martinussen (t.h.) og nestleder Charlotte Therkelsen møtte pressen mandag formiddag. (Foto: Hedvig Idås)

– Det har vært en utrolig fin reise gjennom 11 år, og det vil jeg si mer om, men først til sommerens store sak: Jeg tok de solbrillene fra butikken på Gardermoen. Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre. Det er jeg skikkelig lei meg for, og det vil jeg si unnskyld for, skrev han i et innlegg på sin egen Facebook-side.

Avgangen kom etter at han ble sykemeldt som følge av solbrille-saken tidligere i sommer. Han var ikke til stede på pressekonferansen og er fortsatt sykemeldt.

Endret forklaring

Det var i slutten av juni at det ble kjent at han hadde fått et forelegg på 3000 kroner for å ha stjålet et par solbriller på Gardermoen tidligere samme måned. I dagene siden stormet det rundt partilederen, som først forklarte at han tok med seg brillene ut av butikken ved en feiltagelse, før han så endret forklaring med at han oppdaget brillene i lommen.

I stedet for å gå tilbake til butikken, rev han av prislappen og puttet brillene i bagasjen.

VG publiserte senere en overvåkningsvideo som viste at Moxnes tar brillene fra hyllen i butikken på Gardermoen og legger dem i bagasjetrallen, før de til slutt havnet i jakkelommen.

– Mange har spurt hvordan jeg kunne gjøre noe så dumt. Det har jeg spurt meg selv om mange ganger de siste ukene. Jeg har ikke hatt noen fullgod forklaring. Det jeg derimot er helt sikker på er at jeg har gjort noe galt, og det må jeg ta konsekvensen av, skriver Moxnes i Facebook-innlegget mandag.

Sneve Martinussen brukte pressekonferansen til å takke Moxnes for hans innsats som partileder gjennom elleve år, og sa at hun har fått enstemmig tillit fra partiet gjennom landsstyret.

Om solbrille-saken uttrykket hun sinne og skuffelse.

– Jeg har hele tiden vært klar på at det å stjele er ikke riktig. Så har jeg heller ikke hatt helt korrekt informasjon om saken hele veien. Det er for så vidt greit å være åpen om. Det er jeg både sint og skuffet over, og det har jeg gitt veldig direkte beskjed til Bjørnar om med et rett fram språk, sa hun.

Bjørnar Moxnes er ferdig som partileder i Rødt. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

To grunner

Han skriver at det er to grunner til at han velger å gå av, hvor den første grunnen er at han ikke ønsker at feilene han har begått skal gå ut over sine nærmeste.

– Én ting er at jeg får høre det, noe helt annet er at dette går ut over de jeg er aller mest glad i. Det er jeg som har ansvaret for at jeg tok solbrillene, ingen andre. Men denne sommeren er mine nærmeste fritt vilt i sosiale medier og i det offentlige rom. Sånt gjør inntrykk.

Moxnes skriver videre at han ønsker å gjøre det han kan for at «medlemmer og tillitsvalgte landet rundt skal få snakke om politikk».

– Den siste tida har jeg både fått mye kjeft og mye støtte. Jeg er takknemlig for alle som har hatt tillit til meg, og jeg er lei for at jeg har skuffet dere. Men selv om jeg takker for meg som partileder, skal jeg fortsatt engasjere meg både som Rødt-medlem og som stortingsrepresentant i tida som kommer, skriver han.

Her tar Rødt-politiker Bjørnar Moxnes med seg et par solbriller fra taxfree:



