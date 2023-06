Artikkelen fortsetter under annonsen

Det yrer av liv både i og utenfor den tradisjonsrike Freia-butikken i Karl Johans gate. Her, like utenfor inngangsdøren til Stortinget, har det blitt solgt sjokolade siden 1899.

124 år senere er det lite som tyder på at selskapet er rammet av boikott. Kundene strømmer til og fra disken fortelles det om et unormalt høyt salg de siste dagene.

På vei til intervjuet med DN blir Frps Bård Hoksrud stanset av en kunde som forteller at hun nå vil handle ekstra mye sjokolade.

– Jeg er i en veldig skvis her, sier Hoksrud til DN.

På Frps egne hjemmesider har han oppgitt følgende funfact om seg selv: «Elsker Pepsi Max og sjokolade». Til DN trekker han frem Freias melkehjerter som en stor favoritt.

– Er du selv med på Freia-boikotten?

– Nei, jeg er jo ikke det. Da jeg landet på Gardermoen på fredag kjøpte jeg Freias Toffee-sjokolade, så jeg tenker at dette er noe folk må finne ut av selv.

– Man løper etter én bedrift

Den siste uken har en lang rekke bedrifter og selskaper kastet seg på en boikott av Freia. Bakgrunnen er at selskapets eier Mondelez, som har tre fabrikker i Russland, har havnet på ukrainske myndigheters liste over «sponsors of war».

Freia viser til at fabrikken i Norge bare produserer til det norske markedet og ikke har noen forbindelser eller salg til Russland.

Hoksrud mener boikotten viser et stort dilemma. Han er likevel klar på at Frp ikke vil ta stilling til om boikott er rett virkemiddel.

– Jeg har stor forståelse for selskapets situasjon. Det er en bedrift rett oppi gaten her, de leverer bare produkter til Norge, og det handler om nesten 300 arbeidsplasser. Men dette handler om forbrukermakt, og det må være opp til hver enkelt å finne ut hvordan man forholder seg til det.

Bård Hoksrud mener folk og bedrifter selv må velge om de vil boikotte Freia. Personlig har han landet på at han ikke vil boikotte selskapet.

Hoksrud viser til at Norge allerede har innført en rekke sanksjoner mot Russland, og at Freia ikke står på noen internasjonal sanksjonsliste.

– Det som er vanskelig her er når man går utover de norske sanksjonene. Da blir det litt rart at man løper etter én bedrift, sier han.

– Denne uken skal Stortingets presidentskap ta stilling til om stortingskantinen også bør boikotte Freia. Hva tenker du om det?

– Hvis man først skal boikotte Freia, må man være konsekvent. Nå ser vi eksempler på bedrifter som boikotter Freia, men likevel selger andre svartelistede produkter.

– Markeringsbehov

Så langt er Venstre det eneste partiet på Stortinget som åpent har støttet Freia-boikotten, og mandag oppfordret næringspolitiker Alfred Bjørlo regjeringen til å følge etter.

I den andre enden av skalaen finnes Rødt. Til DN sier partileder Bjørnar Moxnes at han ikke stiller seg bak boikotten.

– Denne boikotten rammer ikke Kremls krigsmaskineri, men i stedet et hundretall arbeidsplasser på Rodeløkka i Oslo, sier Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener en boikott av Freia først og fremst vil ramme arbeidsplasser i Norge, ikke Putins krigsmaskin.

Han presiserer at Rødt «vil utvide sanksjonene mot den russiske makteliten, ramme oligarkene og vi støtter Ukrainas forsvarskamp». Moxnes viser også til et representantforslag fra tidligere i år, der Rødt foreslo at Norge burde sanksjonere en liste på 7000 personer som ifølge organisasjonen Anti-Corruption Foundation bidrar til Russlands krigføring.

Freia-boikotten har han langt mindre tro på:

– Vi må unngå tiltak som rammer norske arbeidsplasser uten at det rammer Putin-regimet. Sånne tiltak tror jeg kan svekke oppslutningen om sanksjonene mot Russland.

Han mener det virker tilfeldig at Freia nå blinkes ut, og viser til at bedriften hverken importerer eller eksporterer varer til og fra Russland.

– Hva tenker du om en mulig boikott av Freia i stortingskantinen, og vil du fortsatt kjøpe Freia-produkter?

– Ja, ja. Det er så perifert. At Stortingets kantine … Dette fremstår som et markeringsbehov, sier Moxnes.

Høyre tar ikke stilling

Høyres næringspolitiske talsperson, Linda Hofstad Helleland, viser til at partiet stiller seg bak EUs sanksjoner mot Russland. Hun er ordknapp når DN spør hva Høyre mener om Freia-boikotten.

Linda Hofstad Helleland vil ikke si om hun støtter Freia-boikotten, men viser til at Høyre støtter EUs sanksjoner mot Russland.

– Høyre vil ikke ta stilling til om enkeltpersoner og selskaper skal boikotte disse selskapene eller ikke, det må være opp til hvert enkelt. Vi forholder oss som sagt til EUs sanksjonsregelverk.

– Men hva mener du selv om boikott?

– Jeg tar ikke stilling til boikott selv. Jeg snakker som politiker og næringspolitisk talsperson i Høyre. Vi forholder oss til EUs sanksjonsliste. Utover det får folk bestemme selv hvilke varer de vil kjøpe.

