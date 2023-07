Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmer til E24 å ha brutt regjeringens habilitetsregler.

I januar deltok forsknings- og høyereutdanningsministeren på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte han aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberggruppen, skriver avisen.

– Det gjør at jeg har satt meg i en vanskelig situasjon som er pinlig, som jeg er veldig lei meg for og som jeg beklager sterkt, sier Borten Moe til DN.

– Dette er i ettertid et uhyre godt og relevant spørsmål som jeg også stiller meg selv, sier Borten Moe.

– Tenkte ikke over det

Forsknings- og høyere utdanningsministeren innrømmer også at han har brutt regjeringens retningslinjer for aksjehandel ved å kjøpe aksjer i Kongsberggruppen, Yara og Sparebank 1 SMN.

Statsråder kan kjøpe eller selge aksjer, men må vise «stor aktsomhet». Regjeringens håndbok sier at statsråder ikke skal «handle eller eie finansielle instrumenter dersom handelen eller eierskapet kan være egnet til å svekke tilliten til den ansatte selv eller til regjeringen, Statsministerens kontor eller departementene».

På spørsmål fra DN om hva som var bakgrunnen for aksjekjøpene, svarer Borten Moe:

– Okea, selskapet som det hele tiden har vært kjent at jeg har hatt eierandel i, begynte å generere utbytte. Da tenkte jeg at å plassere dette utbyttet i store, norske industriselskaper som er velkjente og har mange eiere, var en fin måte å gjøre det på.

Ifølge Borten Moe, tenkte han også at selskapene han kjøpte aksjer i opererte utenfor de områdene han har hatt konstitusjonelt ansvar for som minister for forskning og høyere utdannelse.

– Jeg tenkte ikke over at regjeringen tar avgjørelser som angår disse selskapene direkte og indirekte.

– Rådførte du deg med noen før du kjøpte aksjene?



– Nei, det burde jeg selvsagt ha gjort, svarer Borten Moe.

Vil fortsette

Ola Borten Moes sak føyer seg inn i rekken av brudd på habilitesreglene som er blitt rullet opp denne sommeren. Først ut var kunnskapsminister Tonje Brenna, deretter kulturminister Anette Trettebergstuen, som gikk av som følge av hendelsene.

I juni skrev DN om at Borten Moe nekter å vise frem en habilitetsvurdering av sin «gamle bekjent» Karl Erik Haug, da sistnevnte ble utnevnt til ny Nupi-styreleder.

På tross av habilitetsbruddet som nå er avdekket, ønsker Borten Moe å fortsette som statsråd.

– Ønsket om fortsette, forutsetter at jeg har tillit. Det spørsmålet er det andre som avgjør, sier han.

– Mener du at det bør være rom for å gjøre slike feil som statsråd?



– Ja, det ligger implisitt i mitt ønske om å fortsette. Hvis dette ikke kunne ryddes opp i, hadde jeg tatt konsekvensen av det, sier Borten Moe.

For å rydde opp legger statsråden vekt på at han nå skal besvare alle spørsmål, få alle fakta på bordet og kvalitetssikre at det ikke har skjedd ytterlige feil.

Statsminister Jonas Gahr Støre og partileder Trygve Slagsvold Vedum har foreløpig ikke uttalt seg om saken.

Avviser innsidehandel

Da nyheten ble kjent fredag stilte blant annet professor i rettsvitenskap Hans F. Marthinussen spørsmål ved hvorvidt Ola Borten Moes sak er et tilfelle av innsidehandel eller ikke.

– Her må Økokrim på banen, det er ikke noe annet alternativ. Den tidslinjen vi har her gjør at man bør undersøke om det er snakk om innsidehandel. Vi kan ikke leve med at folk i regjeringsapparat misbruker innsideinformasjon, derfor må vi ha en avklaring om det er tilfellet, sier Marthinussen til DN.

Senere samme dag ble det klart at Økokrim vil undersøke Borten Moes aksjekjøp for å se om det er grunnlag for videre etterforskning av forholdet.

Borten Moe sier han vil svare på alle spørsmål Økokrim måtte ha, men avviser at det har vært tilfeller av innsidehandel.

– Jeg ikke hatt informasjon som ikke har vært offentlig tilgjengelig på tidspunktene da jeg kjøpte aksjene, sier Borten Moe.