Tonje Brenna har forklart i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at hverken hun eller embetsverket var bevisst at de ga økonomisk støtte til Utøya. Men dokumenter viser at i søknadene Brennas departement sto det svart på hvitt at 2,4 millioner kroner årlig var tiltenkt Utøya as. Her med Frode Jacobsen som sitter i kontrollkomiteen for Ap.

Foto: Per Thrana