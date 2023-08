Artikkelen fortsetter under annonsen

Milliardær og eiendomsinvestor Christian Ringnes barket sammen med Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i DN-teltet i Arendal. Førstnevnte er Høyres tredje største private giver i valgkampen. Sistnevnte er ny Rødt-leder, etter at Bjørnar Moxnes måtte gå av etter solbrilletyveriet på Gardermoen i sommer.

I DN-teltet var temaet skatt, arv og kallenavn på rikfolk. Rødt-lederen måtte forsvare merkelapper på de velstående som «baroner» og «velferdsprofitører» – sistnevnte et ord Ringnes ikke har mye til overs for. De to duellantene var uenige om det meste, men én ting kunne de enes om: Christian Ringnes nye kallenavn.

Og det var milliardæren selv som foreslo det:

– Jeg synes egentlig at konge er et veldig godt ord. Jeg ville elsket det, sa han med glimt i øyet og til latter fra salen.

Terminal kreft

Bare minutter før Ringnes og Sneve Martinussen gikk på scenen, rykket Rødt-lederen ut i VG med et budskap om at hun ønsker seg en ny «dynastiskatt». Den innebærer en hardere skatt på formue, arv og utbytte.

– Jeg mener vi trenger det for å få bukt med dynastitendenser. Jeg er redd for hvordan samfunnet blir med for store forskjeller, med motstand mellom folk. Hvis politikere ikke sier dette, og snakker om det, så bygger det seg opp en mistro og misnøye mot dem. En arveskatt er symbolsk viktig, for å vise at man tar det på alvor, sa Sneve Martinussen på scenen i DN-teltet.

– Jeg tror at alle kan være enige om at det å bli født til rikdom er et lykketreff, som man i teorien godt kunne skattet av. Jeg tror ikke at en arveskatt er det verste. Formuesskatt er det verste. Det er terminal kreft. Arveskatten er som et lite hjerteinfarkt fra tid til annen. Det kan man leve med, sier Ringnes.

Eiendomsbaronen, eller kongen, har allerede overført milliardverdier til barna sine. Men han gjorde det før arveavgiften ble avskaffet i 2014.

– Jeg var en optimist, det har jeg alltid vært. Så jeg overførte veldig mye av min formue til mine barn, da det faktisk var en arveavgift. Men da var det ikke så mye avgift, så det gikk helt greit, sa han.

Christian Ringnes Administrerende direktør og hovedeier i Eiendomsspar og Victoria Eiendom. Er sønn av Christian Ringnes senior og oldebarn av forretningsmannen og kunstmesenen Ellef Ringnes, som sammen med broren Amund startet Ringnes Bryggeri i 1877. Har bygget seg opp en milliardformue de siste 40 årene, og har en av Norges største private kunstsamlinger, etablerte skulpturpark på Ekeberg og har eget miniflaskemuseum.

Milliardæren var mer opptatt av verdiene som bygges på systemnivå i bedrifter, enn hvem som eier og arver dem.

– Se på Orkla. Bedriften er mye mer enn eierne. De er flinke til det de driver med. Det å ikke ødelegge bedrifter som faktisk er velfungerende, er mye verdt. Så må man ikke gå seg vill i at det finnes en dust av en arving her og der. Risikoen for å ødelegge velfungerende bedrifter i jakt på utjevningen, er verre.

Marie Sneve Martinussen Samfunnsøkonom, stortingsrepresentant og partileder i Rødt. Var Bjørnar Moxnes' trofaste nestleder i alle år, frem til Moxnes måtte gå av som følge av brilletyveriet tidligere i sommer. Da rykket hun opp som ny partileder.

Rødt-lederen mener på sin side at de formuende ikke har så mye å klage over nå. Heller ikke den «terminale kreften» formuesskatt.

– Grunnen til at det føles hardt for dere nå, er at Høyre kuttet den i åtte år. Det er utrolig hvordan dere klarer å overdrive økningen som kom nå, sa hun.

Borgerlønn til de fattige

Sveits-flytterne ble et sentralt tema. Sneve Martinussen fikk spørsmål om hva som blir bedre med Norge om milliardærene forsvinner.

– Da hadde statistisk sett ulikheten blitt mindre, spøkte hun.

– Men det hadde det også gjort hvis vi sendte trygdemottagere ut av landet. Det er ikke noe mål om at folk skal flytte til Sveits.

– Er det ikke risiko for at Christian og andre milliardærer forsvinner?



– Da må man ta valg. Enten så synes man så synd på de rike for at de ikke har råd til å bo i Norge, og kutter i skattene for å holde dem i landet. Eller så sier man at det er deres dårlige valg å flytte fra en skatteregning, sier Rødt-lederen.

– Grunnen til at folk flytter til Sveits er fordi det lønner seg for dem, politikerne har laget et hull i skattesystemet. Det er ikke hver enkelt milliardærs skyld, det er politikere som har laget et hull i systemet som gjør det fornuftig og nesten dumt å ikke flytte, sier hun.

Det reagerte Ringnes kraftig på.

– Ideen om en mur, for å holde innbyggerne fanget i landet. Jeg trodde vi hadde gått vekk fra det.

Martinussen påpekte at ulikheten i Norge er stor. Eiendomsmilliardæren var ikke enig.

– Jeg skjønner ikke helt hvor denne ulikheten er, bortsett fra i enkelte miljøer som er kommet nylig til Norge og enkelte som sliter med rus, sa han.

Da Martinussen påpekte de lange matkøene blant landets fattigste, sa Ringnes seg enig og viste til et forslag han selv har lansert tidligere:

– Jeg gikk ut i VG og foreslo at vi skulle gi 4000 per måned til de 200.000 fattigste i Norge.

Pengene kunne man tatt fra formuesskatten, foreslo Ringnes. Der kom begge parter til en rørende enighet om at vi har råd til å bekjempe fattigdom. Prislappen er 14 milliarder.

– Her er vi jo helt enige. Rødt er litt mindre raust, han foreslår alt dette på ett år. Vi sier det vil ta lengre tid, sier Martinussen.