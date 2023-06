Artikkelen fortsetter under annonsen

Hagen-familien, Christen Sveaas og Christian Ringnes: Høyres tre mest gavmilde givere har donert 5,25 millioner kroner til partiets valgkamp i år. Sistnevnte sendte sine kroner 9. juni i år.

På konto kunne Oslo Høyre finne finne en donasjon på 750.000 kroner fra den kjente milliardæren, investoren og kunstsamleren. De kommer godt med, skal vi tro partiets generalsekretær, Tom Erlend Skaug.

– Vi opplever at det er mange som ønsker å støtte valgkampen vår med både større og mindre beløp. Det er gledelig at mange ønsker å bidra til et maktskifte både i Oslo og andre kommuner. I motsetning til Ap får ikke vi store beløp fra LO, så vi er helt avhengig av private givere for å drive valgkamp, sier han.

Fra 17.mai-toget på Karl Johan ser Høyres finanspolitiske talsperson, Helge Orten, opp på Grand Hotel, der Christian Ringnes nok en gang hadde invitert samfunnseliten til fest. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

Siden 1982 har Ringnes bygget opp verdier for rundt 25 milliarder kroner i Eiendomsspar og Victoria Eiendom og har i tillegg betalt ut fire milliarder kroner i utbytte til seg selv og andre eiere.

DN har kontaktet Christian Ringnes, men har foreløpig ikke fått svar.

Hittil i år har Høyre fått om lag ti millioner kroner fra private givere. LO-forbundet Fagforbundet har gitt 12 millioner kroner til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet til sammen.

Christian Ringnes Alder: 69 Stilling: Administrerende direktør og hovedeier i Eiendomsspar og Victoria Eiendom. Vokste opp på Frogner og Vinderen på Oslos vestkant. Er sønn av Christian Ringnes senior og oldebarn av forretningsmannen og kunstmesenen Ellef Ringnes, som sammen med broren Amund startet Ringnes Bryggeri i 1877. Var befal i Hærens sanitet i Nord-Norge og er utdannet siviløkonom fra Université de Lausanne i Sveits og har en MBA-grad fra Harvard Business School i USA. Har siden 1982 bygget opp verdier for rundt 25 milliarder kroner i Eiendomsspar og Victoria Eiendom og har i tillegg betalt ut fire milliarder kroner i utbytte til seg selv og andre eiere. Har en av Norges største private kunstsamlinger, etablerte skulpturpark på Ekeberg og har eget miniflaskemuseum.

Lever i håpet

Høyre ligger an til å gjøre flere svært gode valg i en rekke av landets største kommuner. Det gleder en trofast Høyre-giver, Stein Erik Hagen. Gjennom familieselskapet, styrt fra Sveits gjennom datteren Caroline Hagen, sendte han to millioner kroner til Høyre tidligere i vår.

– Jeg håper og tror at de vil gjøre et godt valg i mange byer og kommuner. I Oslo tror jeg det vil være fornuftig med et skifte, sa Hagen til DN i starten av juni.

Siden 2015 har Hagen-familiens selskap, Canica, gitt til sammen 21,5 millioner kroner til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Brorparten av dette, 12,5 millioner kroner, til Høyre. Årets bidrag kommer på toppen.

Tidligere i år kunne DN fortelle at selskapet til en av Norges rikeste mennesker, investor Christen Sveaas, gir Høyre 2,5 millioner kroner til valgkampen.

– Jeg lever i håpet om at de borgerlige partiene vil gjøre et godt valg, sa Sveaas den gang.