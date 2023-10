Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksjeskandalen rundt Erna Solberg kretser i dag rundt tusenvis av aksjehandler hun sier hun aldri visste om, og aldri kunne vite om.

Den startet ikke slik: Det var all aksjeinformasjon hun hadde tilgang på, og som også var åpent tilgjengelig for alle andre, som fikk snøballen til å rulle.

Det offentlige aksjonærregisteret går tilbake til 2014 og gir et øyeblikksbilde av hvilke aksjer Sindre Finnes eide ved utgangen av hvert år. Det betyr at Erna Solberg kunnet holde seg oppdatert, men også se endringer i hans aksjeportefølje over tid, mens hun var statsminister.

Hva kunne hun lære fra aksjonærregisteret? Ikke mye, ifølge Solberg.

«Han har sittet igjen med omtrent samme portefølje ved årsslutt hvert år, når aksjonærregisteret oppdateres. Dette er gjort for å skjule omfanget av handel for meg og for omverden. Det er et alvorlig tillitsbrudd», sa hun på pressekonferansen 15. september.

Her hyller Solberg rederiet Wallenius Wilhelmsen – kort tid senere tikket det inn 300.000 kroner til Høyre I denne videoen fra 2021 hyller Høyre-leder Erna Solberg rederiet Wallenius Wilhelmsen. Kort tid senere tikket det inn 300.000 kroner til Høyre fra rederiets eier. Solbergs ektemann Sindre Finnes eide samtidig aksjer for en halv million kroner i rederiet. 01:06 Publisert: 27.09.23 — 10:19

Halvparten endret på ett år

Da Solberg skulle bli statsminister i 2013, meldte Finnes inn en aksjebeholdning til Statsministerens kontor (SMK). Ni av selskapene han oppga, deriblant Hydro og Q-Free, gjorde embetsverket ekstra bekymret.

De advarte derfor Solberg, og ba henne være «obs» på disse selskapene i et eget notat merket «inhabilitet».

DN har sammenlignet aksjene Finnes rapporterte at han eide til Statsministerens kontor da Solberg tiltrådte i 2013, med opplysningene i aksjonærregisteret for 2014, som ble tilgjengelig i september året etter. Allerede her var det betydelige endringer, viser gjennomgangen:

Halvparten av selskapene var det gjort synlige handler i, ved at Finnes enten hadde kjøpt seg opp eller ned.

I de fleste tilfellene der Finnes solgte aksjer, solgte han seg helt ut av selskapene. Men i ett selskap – Q-Free, som SMK var bekymret for – kjøpte Finnes seg kraftig opp, og tredoblet aksjebeholdningen fra 17.880 til 52.800 aksjer.

Allerede dette året popper også tre nye selskaper opp, som ikke ble meldt inn til SMK i 2013. Disse er BW LPG Limited, Independent Tankers Corporation og Western Bulk Corporation.

Avdramatiserer

– Mener du fortsatt at du har gitt en sannferdig fremstilling når du sier at aksjonærregisteret var tilnærmet likt fra år til år?

– Ja, for det jeg har henvist til, er at han har hatt aksjer i de samme selskapene, eller i selskaper som vi er opplyst om, sier Solberg til DN.

– De nye selskapene som er på den listen, er selskaper som han enten tok kontakt med SMK om, slik som Blueye Robotics, eller selskaper som Nekkar, hvor jeg uansett er inhabil, og at aksjeporteføljen er i de samme selskapene ved årsavslutning. De selskapene han går ut av er kjent, og så er det noen selskaper som kommer inn, som allerede er på listen, sier Solberg.

Etter 2014 melder Finnes aldri inn en aksjebeholdning til regjeringsapparatet, ifølge SMK-dokumentene DN har innsyn i. Han varslet kun om enkelte nedsalg. Men Solberg har fortsatt tilgang til årlige oppdateringer.

Solberg tok til tårene: – Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som jeg er i dag – Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det i en familie og i et ekteskap, sa tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg på pressekonferansen om ektemannen Sindre Finnes' aksjehandel fredag. 01:48 Publisert: 15.09.23 — 11:02

2015: Tre nye selskaper

Mellom 2014 og 2015 viser aksjonærregisteret at Finnes blant annet:

Solgte alle sine aksjer i Odfjell Drilling, og solgte seg ned igjen i Q-Free

Kjøpte seg opp i Norsk Hydro

Og plasserte penger i nye selskaper, deriblant Nordic Nanovector og Skandiabanken

De neste årene kommer flere nye selskaper til, flere faller ifra, og selskapene som blir, synker og stiger i aksjebeholdning.

Solberg meldte seg aldri inhabil som statsminister grunnet mannens aksjehandel. Det er heller ikke utarbeidet noen skriftlige habilitetsvurderinger.

Over alle hennes åtte år som statsminister, kan DN telle minst 57 handler kun ved å benytte informasjon fra aksjonærregisteret. På spørsmål om dette sier Solberg:

– Ja, men det er jo blant annet fordi han selger seg ned i 2013, han selger seg ut av en del selskaper i 2014, og han kjøper seg opp i noen av selskapene der jeg allerede var inhabil, som Mowi. Det var ikke noe forbud om aksjehandel, men jeg måtte vite hvilke selskaper han eide i. Den «obs»-listen som SMK laget, sa at hvis det kom saker rundt disse selskapene, så måtte vi stille spørsmål ved det.

– Ikke relevant

Dokumentene fra SMK inneholder ikke opplysninger om at det på et senere tidspunkt ble stilt spørsmål rundt Solbergs behandling av saker tilknyttet Finnes-aksjer som var på Obs-listen fra 2013.

Onsdag forsvarte Solberg overfor DN at hun ikke utbroderte om aksjonærregisteret i tirsdagens redegjørelse til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Jeg synes ikke den biten er relevant informasjon, sa Solberg.

Det er bred faglig enighet om at inhabilitet som er utløst av aksjehandel Solberg ikke kunne vite om, neppe kan gjøre politiske vedtak ugyldige. Vitende inhabilitet er mer alvorlig.

Solberg fastholder til DN at ingen av Finnes' investeringer som de visste om via aksjonærregisteret og hans løypemeldinger til SMK, gjorde henne «vitende inhabil» – med ett unntak:

– Den [informasjonen] jeg visste om, har i utgangspunktet ikke gjort jeg inhabil, med unntak av en diskusjon om vi sommeren 2021 burde gjort en vurdering knyttet til Hydro og det som sto i aksjonærregisteret på det tidspunktet. Men ellers er det ingen andre saker som har gjort meg inhabil, sa Solberg til DN onsdag.