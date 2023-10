Artikkelen fortsetter under annonsen

DN publiserte fredag en artikkel om at ett kjøp og to salg i Kongsberggruppen-aksjen ikke var med på Høyres opprinnelige oversikt over Sindre Finnes’ aksjekjøp, men at disse kom med på listen Finnes leverte til kontrollkomiteen i forrige uke.

DN er blitt gjort oppmerksomme på at handlene likevel er å finne på Høyres opprinnelige liste, noe som betyr at premisset for artikkelen er feil. Artikkelen er derfor avpublisert.

