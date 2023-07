Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmer å ha brutt regjeringens habilitetsregler.

E24 var først ute med nyheten.

– Det er en alvorlig sak, det er en pinlig sak, og det er en sak som gjør at det kommer til å settes spørsmålstegn ved min integritet spesielt, og helt sikkert regjeringen sin, sier Borten Moe til E24.

I januar deltok forsknings- og høyereutdanningsministeren på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte han aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberggruppen, skriver avisen.

Kongsberggruppen eier 25 prosent av Nammo via den finske våpenleverandøren Patria.

I juni skrev DN om at Borten Moe nekter å vise frem en habilitetsvurdering av sin «gamle bekjent» Karl Erik Haug, da sistnevnte ble utnevnt til ny Nupi-direktør.

Ola Borten Moes sak føyer seg inn i rekken av brudd på habilitesreglene som er blitt rullet opp denne sommeren. Først ut var kunnskapsminister Tonje Brenna, deretter kulturminister Anette Trettebergstuen, som gikk av som følge av hendelsene, i tillegg til NHH-rektor Øystein Thøgersen.

Vil fortsette

Tross habilitetsbrudd ønsker Borten Moe å fortsette som statsråd, men det forutsetter at han har tillit.

– Den tilliten er det andre som avgjør, sier han til E24.

Borten Moe skal også ha brutt habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars 2023, skriver E24. Her behandlet regjeringen en støttepakke til Ukraina som inkluderte utstyr til missilsystemet NASAMS. Systemet produseres av Kongsberggruppen.

Handlet aksjer for millioner

Til E24 sier Borten Moe at andre aksjekjøp han har gjort de siste årene i Kongsberggruppen, gjødselprodusenten Yara og den midtnorske banken Sparebank1 SMN, var brudd på regjeringens retningslinjer for handel med aksjer.

– Jeg tenkte at jeg som norsk borger, som alle andre, kunne kjøpe enkeltaksjer i store, norske, solide industriselskaper som er viktig for landet. Og det står nå veldig klart for meg at det er en åpenbar feilvurdering, sier statsråden til E24.

En oversikt Borten Moe har gitt til avisen viser at han totalt har kjøpt aksjer for 3,6 millioner kroner i de ulike selskapene.

– Må gå

Nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne er klar i meningen sin etter at statsråd Ola Borten Moe (Sp) innrømmer å ha brutt habilitetsreglene.

– Sorry ass, men han må gå. Hvordan skal folk ha tillit til ham etter så mange små og store ting han ikke har vært ryddig om og tatt ansvar for? skriver Liland på Twitter.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier det fremstår som alvorlig at Ola Borten Moe (Sp) brøt regjeringens habilitetsregler med et aksjekjøp, og at han burde vite bedre.

– Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering, kommenterer Listhaug i en epost til NTB fredag.