Budsjettforhandlingene tilspisser seg. SV-lederen krever innrømmelser i klimapolitikken SV-leder Kirsti Bergstø bekymrer seg for Støre-regjeringens kurs i klimapolitikken. – Hver forhandling er et skjebnevalg for klimaet, sier hun.

2 min Publisert: 07.06.23 — 18.01 Oppdatert: 13 timer siden