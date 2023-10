Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste dagene har Høyre vært under press om å offentliggjøre informasjonen som er blitt utelatt om aksjehandlene til Sindre Finnes, Erna Solbergs ektemann.

Som DN har skrevet, redigerte Høyre vekk informasjon om kurser og beløp for flere av handlene, før listen over 3600 transaksjoner i aksjer og verdipapirer ble offentliggjort 15. september.

Høyre har sagt at opplysningene ble utelatt av personvernhensyn, at de ikke lenger sitter på materialet – og at det er opp til Sindre Finnes om han nå vil dele mer i offentligheten.