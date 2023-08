Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag fikk Equinors planer om elektrifisering av Melkøya grønt lys av Støre-regjeringen. Hvis alt går etter planen, skal gassturbinene på anlegget skrus av i 2030. Før den tid skal det bygges ny kraft i Finnmark tilsvarende behovet elektrifiseringen behøver.

Elektrifiseringen kutter Norges CO 2 -utslipp med 850.000 tonn i året. Det tilsvarer om lag to prosent av landets samlede utslipp og er nødvendig for å nå klimamålene i 2030.

Allerede før regjeringens beslutning ble offentliggjort tirsdag, haglet kritikken. Også fra regjeringens egne. Senterungdommen krevde at finansminister Trygve Slagsvold Vedum måtte snu i saken. Flere lokalpolitikere truet med kollektiv utmelding.

Nå fyrer også flere av partiene på Stortinget løs.

Maktesløs opposisjon

SV-topp Lars Haltbrekken mener det er avgjørende at man kutter utslipp på Melkøya, men at det heller burde vært gjort ved at regjeringen pålegger Equinor å utvikle og bruke teknologi for fangst og lagring av CO 2 .

– Den løsningen regjeringen legger opp til, innebærer store naturinngrep og store konflikter med reindrift. Det kunne vi unngått.

– Men isolert sett er det bra med kutt av utslipp?

– Blir det kutt i utslipp? Nå har regjeringen utsatt elektrifiseringen til 2030. Forutsetningen er at vi får på plass like mye ny kraft som Melkøya skal bruke. Hvis det ikke skjer, blir utslippene gående i flere år fremover. Regjeringens løsning kan føre til et stort naturinngrep, stor konflikt med reindrift og skyhøye utslipp fra Melkøya. Det er nok et argument for å pålegge Equinor fangst og lagring.

SV-topp Lars Haltbrekken mener regjeringen heller burde satset på karbonfangst- og lagring på Melkøya. Nå frykter han store konsekvenser for natur og samer. (Foto: Per Thrana) Mer...

Ettersom investeringsbeslutningen er under 15 milliarder kroner, blir ikke saken behandlet i Stortinget.

– Så SV er maktesløse?

– Vi kommer til å jobbe for å få til CO 2 -fangst og -lagring, men saken kommer ikke til Stortinget.

– Skal dere straffe regjeringen på en annen måte for dette?

– Vi får se hvordan vi kan gripe an dette fremover. Men her er det regjeringen som først og fremst sitter med ansvaret. Regjeringen burde gått for løsningen som raskt kutter utslipp og som sparer natur og reindrift.

– Ubrukelig

Venstre-topp Ola Elvestuen er heller ikke nådig i kritikken av regjeringen. Med dagens beslutning mener han Støre & co. plasserer Equinor inn som en «gjøkunge i det nordnorske kraftmarkedet».

– Kraft fra land på Melkøya kommer til å gi folk dyrere strøm og føre til kraftmangel for annen næringsutvikling i nord, sier han.

Elvestuen mener regjeringen bryter Stortingets vedtak fra i vår, om at regjeringen skulle vurdere gasskraft med CO 2 -fangst og -lagring på Melkøya.

– Det hjelper ikke å beskrive dårlig politikk med store ord. Det er fortsatt en like elendig beslutning, tatt av en ubrukelig regjering, sier han.

Elvestuen frykter også at bygging av ny kraft og nødvendige kabler kan ramme samiske interesser i regionen. MDGs Lan Marie Berg stemmer i:

– Jeg frykter dette blir et nytt Fosen. Vi har ikke uendelig med natur. Vi trenger å bygge ut noe landvind, men det må være nærvind i allerede utbyggede områder og kraften må gå til folk og grønne industrier vi trenger, ikke olje og gass. Vi er bekymret for at dette skjer uten en skikkelig plan for natur og samiske rettigheter, sier hun.

I likhet med både Venstre og SV, vil Berg ha CO 2 -fangst og -lagring.

– Det er provoserende at regjeringen lanserer det som et klimatiltak. Dette er et tiltak for å forlenge olje- og gassutvinning med 20 år. Nå må regjeringens ord og handling henge sammen. Klimatiltak ville vært å satse på karbonfangst som Norge og norsk industri er helt avhengig av for å nå klimamålene, satse på fornybar energi heller enn fossil, hjelpe grønne industrier heller enn den styrtrike oljen og ta vare på naturen, sier hun.

Til NTB lover olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) et godt samarbeid med samiske interesser og understreker at regjeringen har tatt med seg mange erfaringer fra Fosen-saken.

– Vi ønsker ikke noen ny konflikt, slår Aasland fast overfor NTB.

Frp: – Nedbygging av Nord-Norge

Frp-leder Sylvi Listhaug mener vedtaket vil svekke Nord-Norge som region. I likhet med Venstre, SV og MDG frykter hun et skyhøyt konfliktnivå rundt utbygging av ny vindkraft.

– Senterpartiets regjeringspolitikere i Oslo må ha mistet fullstendig kontakten med virkeligheten ute i distriktene. Vedtaket er ikke bare et gigantisk løftebrudd, men et klarsignal fra Vedum om nedbygging av Nord-Norge. Konsekvensene vil bli enorme for hele regionen med høye strømpriser og massiv utbygging av vindkraft mot lokaldemokratiets vilje, sier hun.

Listhaug sier hun ikke kjøper regjeringens historiefortelling om et nytt industrieventyr.

– Elektrifisering av Melkøya med kraft fra land er håpløs klimapolitikk og elendig distriktspolitikk. Fremskrittspartiet vil nå gjøre alt vi kan i Stortinget for å stanse dette prosjektet, sier hun.

Høyre roser beslutningen

Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, støtter regjeringens beslutning om å videreutvikleanlegget. Astrup mener også elektrifiseringen er nødvendig for å nå klimamålene.

– Samtidig er det en avgjørende forutsetning at det produseres mer kraft og bygges mer nett og bedre overføringskapasitet i regionen, for å legge til rette for annen industriutvikling og dekke befolkningens behov for effekt og strøm. I dag står flere titall nyetableringer i stampe på grunn av kraftsituasjonen, sier han.

Nå mener Astrup bevisbyrden ligger hos regjeringen.

