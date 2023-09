Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag 13. september er en tung dag for Erna Solberg. Da får hun bekreftet at den dårlige følelsen som hun hadde fått torsdagen før, var mer enn det: Om morgenen møter Sindre Finnes opp på Høyres Hus med flere permer og digitale formater, fulle av ukjente aksjehandler. Til stede er også Høyre-lederen selv.

To dager senere legger hun frem den oppsiktsvekkende nyheten om ektemannens aksjehandler.

Solberg tok til tårene: – Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som jeg er i dag – Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det i en familie og i et ekteskap, sa tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg på pressekonferansen om ektemannen Sindre Finnes' aksjehandel fredag.

Denne onsdagen ber hun, ifølge Høyres tidslinje, sine medarbeidere hjelpe mannen med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Men hun vet da at omfanget er betydelig større enn det hun hadde gitt uttrykk for offentlig tidligere.

Middag i kulturminne

Arbeidet med oversikten tar hele dagen og Erna Solberg er på stortingskontoret utover ettermiddagen fordi hun også skal delta i et digitalt styremøte i Global Citizen. Men når det er ferdig, i nitiden, er det ikke hjem til Sindre for en alvorsprat.

Han sitter allerede i en middag hjemme hos forleggeren, eventyreren, kunstsamleren og tidligere sentralstyremedlem i Høyre, Erling Kagge. Han holder til i Villa Damman, et av modernismens hovedverk i Norge, i Havna allé ved Blindern. Rundt bordet sitter Kristin Harila, som i sommer for alvor ble kjent da hun avsluttet verdensrekordprosjektet: Bestigning av klodens 14 høyeste topper på ett år og fem dager. (Kagge ble den første i verden til å nå de tre «polene» Sydpolen, Nordpolen og Mount Everest til fots).

I 2016 ble Erling Kagge valgt inn i Høyres sentralstyre. Han sitter ikke der lenger i dag, men har hatt Erna Solberg på middag mer enn en gang. (Foto: Vidar Ruud/NTB)

En annen eventyrer er også på plass, Børge Ousland, som i sin tid fulgte Kagge til Nordpolen. Men i selskapet er det en som har helt andre meritter. Oljefondssjef Nicolai Tangen.

– Jeg var invitert hjem til Erling Kagge på en privat middag for å feire Kristin Harila, som jeg har truffet tidligere. Jeg visste ikke hvem andre som var invitert. Vi snakket om fjelltopper og den type ting, og ikke aksjehandel, sier Tangen.

Ifølge Nicolai Tangen diskuterte de ikke Sindre Finnes' aksjehandler under middagen. (Foto: Hedvig Idås)

Senere kommer også Finnes-vennen, medhjelper i aksjesaken og advokat John Christian Elden.

Anledningen for middagen hos Erling Kagge var å feire Kristin Harilas verdensrekord i å bestige 14 fjell på over 8000 meter raskest. Her er hun på Gardermoen sammen med kjæresten Jens Kvernmo. (Foto: Frederik Ringnes/NTB)

Harila hadde tidligere den onsdagen, sammen med kjæresten Jens Kvernmo, vært på innspillingen til fredagens Lindmo-show. Anne Lindmo er derfor også invitert. Men hun vet ikke hvilke andre som skal møte henne der. Derfor får hun et lett hakeslepp når hun åpner døren.

– Det var absolutt en hyggelig kveld. Men i ettertid er det jo tankevekkende at Erna og Sindre valgte dette som kveldsprogram gitt alt de sto ovenfor som ektepar den dagen, sier Lindmo.

Anne Lindmo var også i sosialt lag sammen med Erna Solberg og Sindre Finnes onsdag for to uker siden. (Foto: NRK)

Men Erna Solberg har en forklaring.

Fint avbrekk

Mens Høyre-lederens nærmeste medarbeider, Lars Øy, fortsatt sitter bøyd over Sindre Finnes' aksjeutskrifter, er styremøtet i Global Citizen i ferd med å avsluttes. Da kaster hun seg ikke over det han så langt hadde funnet ut.

– Etter det gikk jeg en liten tur innom middagen hos Kagge som da hadde pågått en stund. Det var et fint avbrekk der det var mulig for meg, for en liten stund, å få hodet over på noe annet enn en veldig vanskelig og tung sak, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes mann Sindre Finnes på Bystrandfestivalen på Marineholmen i Bergen. (Foto: Javad Parsa/NTB)

Ifølge Høyre-lederen var middagen «en felles avtale Sindre og jeg hadde gjort med Erling Kagge før valget. Middagen var ment som en feiring av Kristin Harilas imponerende prestasjon.» Det bekrefter også Kagge.

– Jeg lovet Kristin en real middag for å feire – med mennesker som har heiet på henne hele veien – allerede da hun var halvveis. Erna var en av de første utenfor ekspedisjonsmiljøet jeg hørte snakket entusiastisk om Kristins prestasjoner, og hun kom innom sent – ​​et par timer etter de andre gjestene.

Vært der før

Etter det DN erfarer var aksjesaken ikke et tema rundt bordet. Det er heller ikke første gang Erna Solberg og Sindre Finnes har vært på middag hos Kagge.

Ifølge Høyres tidslinje var den fulle oversikten først klar sent om kvelden den onsdagen: «For første gang blir det klart at Sindre Finnes' aktivitet utgjør over 3600 handler.»

DN kjenner ikke til om hun fikk vite det totale antallet under eller etter middagen .

