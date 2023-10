Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier at hun ikke kan se at hun har vært inhabil i beslutninger om tiltaksnivå under koronapandemien.

Det fremgår av et svarbrev Solberg har sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Gjennomgangen av aksjehandelen til Solbergs ektemann Sindre Finnes har vist at han satset på kursfall på Oslo Børs i dagene før Solberg-regjeringen innførte nye koronainnstramminger.

Solberg mener at dette ikke gjorde henne inhabil. Hun viser blant annet til at man ikke er inhabil under behandling av nivået på inntektsskatten, og at bønder ikke er inhabile under behandlingen av jordbruksoppgjøret.

– Etter det jeg har forstått fordi slike beslutninger anses å være overordnede, av generell karakter og angår mange, skriver Solberg.

I brevet svarer hun på en rekke spørsmål hun har fått fra komiteen om habilitetssaker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.