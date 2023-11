Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag formiddag annonserte Økokrim at det ikke blir iverksatt etterforskning av hverken Erna Solberg eller hennes ektemann Sindre Finnes.

Økokrim-sjef Pål Lønseth sa at det ikke er funnet «holdepunkter for at det har forekommet overtredelser av verdipapirhandelloven».

Noen timer etterpå holdt Solberg pressekonferanse på Høyres Hus. Aksjeskandalen har satt hennes fremtid som Høyre-leder i spill. Men nå virket Solberg i godt humør.

Erna Solberg: – I dag har jeg fått fylt på med krefter

Etter syv ukers etterforskning, sier Høyre-lederen hun er glad for avgjørelsen. Hun kaller den en «milepæl».

– Jeg må innrømme det er fint å få avklaringen for Økokrim. Det er klart at det har preget både meg, familien og partiet i påvente av en slik beslutning, sier Solberg.

Tirsdag skal hun grilles om aksjesaken i kontrollkomiteen på Stortinget. Da er det ikke brudd på verdipapirregler, men hennes overholdelse av habilitetsregler som Norges statsminister som blir hovedtema.

Nye krefter

– Vil konklusjonen fra kontrollkomiteen i januar være neste milepæl?

– Det kan være en milepæl, det vil avhenge av om den oppleves som politisert, sier Solberg til DN.

– Det er faren med all slik behandling. Hvis den er godt begrunnet juridisk med hvordan habiliteten står seg og sakenes reelle innhold, kan det bli en milepæl. Men det kan også være tider før. Det aller viktigste for meg nå, er at jeg ikke setter grenser for akkurat når man må gjøre endringer, sier Solberg.

Solberg avviser samtidig at det pågår «en prosess» i Høyre nå.

Under pressekonferansen ble Høyre-lederen konfrontert med tidligere uttalelser til DN, hvor hun på spørsmål om hennes fremtid i partiet, sådde tvil rundt om hun har nok krefter til å gjenoppbygge tillit.

– Akkurat i dag er jeg fylt på med krefter, sa Solberg, som likevel understreket at fremtiden er usikker.

– For meg er det viktigste at jeg er et pluss og ikke et minus for partiet, og det må jeg og partiet diskutere fremover.

Solberg sier hun er «åpen for at det kan komme andre beslutninger».

– Men jeg er valgt som partileder frem til 2025 og så må jeg og partiet gjøre en vurdering om det er det beste for partiet.

– Det kan altså hende du tar en beslutning om egen fremtid før kontrollkomiteen er ferdig?

– Det kan hende, og så kan det hende at partiet syns vi skal ta en beslutning før det, sier Solberg.

Partikjærlighet

– Det er ingenting som tyder på at det kommer krav fra partiet om din avgang?

– Nei, jeg får veldig mange positive tilbakemeldinger og kjærlighet fra partiet. Akkurat nå tar jeg én sak av gangen, sier Solberg.

På spørsmål om Høyre har andre kandidater som kan ta over for henne, sier Solberg at de har «masse flinke kandidater».

– Men de er selvfølgelig mindre erfarne enn jeg er, legger hun til.

Solberg avviser samtidig at det pågår «en prosess» i Høyre nå.

– Jeg snakker hver dag med mine nestledere både i stortingsgruppen og partiet. Men det er ingen prosess som foregår innad i Høyre, kun i stortinget i forbindelse med kontrollkomiteen.

Hun legger ikke skjul på at det er bedre for henne nå som Økokrim ikke skal etterforske saken.

Vil ikke skille seg

Det er blitt stilt spørsmål ved hvordan Solberg har tenkt til å innordne seg dersom hun og Finnes sendes tilbake til statsministerboligen etter neste stortingsvalg. Solberg har tidligere sagt at det er viktig at han da ikke får lov til å drive aksjehandel, og gjentar det nå.

Hun avviser skilsmisse som en løsning på den floken.

– Det er ikke et alternativ å skille meg for å få politisk makt. Det er ikke en sånn jeg er, sier Solberg på spørsmål om hvordan forholdet deres er i dag.

Ifølge DNs kilder regnes Ine Eriksen Søreide regnes som den beste kandidaten i Høyre til å ta over, dersom Solberg går av.

På pressekonferansen ble Solberg spurt om hun opplever at Søreide er klar til å ta over Høyre-roret, hvis hun da selv gir seg. Solberg avfeier spørsmålet som hypotetisk.

– Jeg har ingen kommentar til en spekulasjonssak i Dagens Næringsliv, sier hun.

– Økokrims avgjørelse setter et endelig punktum

Seks timer etter at Økokrim kom med sin avgjørelse, møtte Sindres Finnes' advokat pressen:

– Økokrims avgjørelse i dag setter et endelig punktum for om Sindre Finnes har gjort noe straffbart, sa advokat Thomas Skjelbred.

Han understreket at Økokrim hatt en mer fullstendig oversikt over Finnes sine aksjehandler enn det som er fremkommet i mediene, og hva som er fremlagt av Solberg og Finnes.

