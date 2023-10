Artikkelen fortsetter under annonsen

Før Erna Solberg tiltrådte som statsminister høsten 2013, advarte embetsverket ved Statsministerens kontor om at ektemannen Sindre Finnes’ aksjehandel vil skape utfordringer for henne.

I tiden rundt regjeringsskiftet ble det hentet inn flere opplysninger om Finnes’ aksjer, og like etter at Solberg hadde tiltrådt laget SMK et nytt dokument. I dette dokumentet fra 23. oktober 2013 skrev SMK at man måtte være obs på Solbergs habilitet overfor ni navngitte selskaper der Sindre Finnes eide aksjer. «Sjekk hvis konkrete saker» sto det blant annet i notatet.

Kan ikke huske

Statsministerens kontor opplyser i sitt nyeste svar til Stortingets kontrollkomité at nedtegnelsene om de ni selskapene fra 23. oktober 2013 ikke ble forelagt Solberg.

– Oversikten var ment som et hjelpedokument for embetsverket. Formålet var å holde en viss oversikt over identifiserte og mulige habilitetsutfordringer vedrørende statsminister Solberg og andre medlemmer av regjeringen, og å sette embetsverket best mulig i stand til å bistå politisk ledelse med å ivareta sin habilitet, skrev SMK.

Solberg sier til DN at hun ikke kan huske å ha blitt orientert om innholdet i dette siste dokumentet.

– Jeg må ta forbehold siden det har gått ti år, men jeg kan ikke huske å ha blitt forelagt eller orientert om innholdet i dokumentet SMK har sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen. For øvrig var det selvsagt godt kjent for meg at ektefelles aksjer kunne lede til inhabilitet og at dette måtte vurderes når det kom konkrete saker, skriver Solberg til DN.

På spørsmål om hun ble gjort kjent med at SMK vurderte risiko for inhabilitet utløst av ni selskaper Finnes eide aksjer i, svarer Solberg:

Jeg var kjent med at de vurderte dette, da det tross alt var Sindre og jeg som hadde opplyst embetsverket om aksjeeierskap og vennskap med sikte på nettopp å kartlegge mulige habilitetsutfordringer. Det var uansett mitt ansvar å gjøre disse vurderingene, og jeg trodde jo jeg fikk riktig informasjon direkte fra Sindre.

– Ble du i 2013 gjort kjent med embetsverkets vurdering av at din habilitet burde sjekkes opp mot konkrete saker knyttet til de ni selskapene som ble nevnt i notatet 23. oktober?

– Jeg må ta forbehold siden det har gått ti år, men jeg kan ikke huske å ha blitt informert om at enkelte av selskapene Sindre eide aksjer i ble vurdert annerledes enn de øvrige. Samtidig sier det seg selv at sjansen for at en aksjepost kan utløse inhabilitet øker i takt med størrelsen på aksjeposten, dersom det skulle kommet en sak med tilstrekkelig betydning for det aktuelle selskapet, skriver Solberg.

– Ikke riktig

Hun reagerer ikke på at embetsverket ikke skal ha orientert henne om innholdet i notatet.

– Embetsverket må få lov til å ha sine interne notater. Jeg reagerer derimot på at DN har fremstilt dette som noe som ble forelagt meg og at DN har hevdet at jeg ble «advart», for det er rett og slett ikke riktig.

