– Etter Erna Solbergs redegjørelse og dagens svar på komiteens oppfølgingsspørsmål er bildet av saken tydelig. Omfanget av habilitetsbrudd kan være stort, og det betyr at alvorsgraden også er svært stor.

Det sier SVs representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Audun Lysbakken. Den tidligere SV-lederen er ikke nådig i sin vurdering av Solbergs handlinger både før og etter aksjeskandalen ble offentlig kjent.

– Det er også avdekket at Solberg kunne og burde gjort mer for å oppfylle sin plikt til å vurdere egen habilitet. Det tok også altfor lang tid før Erna Solberg var tydelig på eget ansvar i sin kommunikasjon rundt saken, sier han.

– Hennes ansvar

Mandag tok Ap-leder og statsminister, Jonas Gahr Støre, grep om aksjeskandalen som omfattet hans egen utenriksminister, Anniken Huitfeldt. Sistnevnte måtte gå av som statsråd, dels på grunn av hennes ektemanns omfattende aksjehandel.

Flere har ventet at Arbeiderpartiet vil gå hardere til verks i kritikken av Solberg nå som Huitfeldt er ute av regjeringen. Til DN sier Frode Jacobsen, Aps mann i kontrollkomiteen, følgende:

– Erna Solberg gjentar at det har vært hennes ansvar å beskytte egen habilitet som statsminister, og at hun burde spurt og gravd mer. Likevel går det fram av brevet at hun ikke tok ansvar for å undersøke om ting var i orden, selv etter gjentatte spørsmål fra media. Dette understreker at saken fortsatt er svært alvorlig for Solberg, mener han.

Nye opplysninger

Tirsdag svarte Solberg på ytterligere femten spørsmål fra kontrollkomiteen. Der kom det frem at ektemannen hadde en egen aksjeportefølje som han skjulte for både henne og offentlige registre.

Kontrollkomiteen spurte Solberg om hun ikke burde krevd å få vite om alle endringer i aksjeporteføljen. Solberg står fast på at det ikke var nødvendig:

– Jeg mente at jeg hadde tilstrekkelig med informasjon til å kunne innhente ytterligere opplysninger dersom det kom en konkret sak med tilstrekkelig betydning for noen av de aktuelle selskapene, svarer Solberg.

– Som kjent opererte min ektemann med to porteføljer. En som han holdt skjult for meg og som han solgte seg ut av ved årsslutt for å unngå at den kom til syne i offentlige registre. Handler i denne porteføljen har medført at jeg har vært inhabil da jeg var statsminister. Den andre porteføljen er den han orienterte meg om. Jeg er ikke kjent med at jeg har vært inhabil fordi jeg ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om denne porteføljen, skriver Solberg.

Lysbakken mener dagens svar tilfører lite nytt.

– Men det er bra at Solberg i to runder har bidratt til å opplyse saken. Nå gjenstår komiteens muntlige høring 7. november. Etter det er det naturlig at komiteen begynner arbeidet med å konkludere, sier han.

Saksordfører for habilitetssakene, Venstre-politiker Grunde Almeland, sier at de nye svarene fra Solberg utfyller det bildet komiteen trenger for å gjøre en grundig behandling og vurdering av sakene.

– Det gjenstår mye arbeid for komiteen, blant annet en muntlig høring der komiteen får mulighet til å følge opp med ytterligere spørsmål som vi fortsatt ikke har fått klarhet eller kommet til bunns i, sire han.

Rødt-politiker Seher Aydar er også hard i omtalen av skandalen.

– Solberg har her tatt saken i egne hender istedenfor å innhente veiledning fra Finansdepartementet eller lovavdelinga. Hvordan en muntlig avtale med ektemannen kan være mer hensiktsmessig enn å «utforske et uklart juridisk handlingsrom» hadde jeg forventa bedre svar på. Ingenting med hennes vurderinger og avgjørelser i saker som omhandla disse selskapene, kan sees på som ansvarsbevisste eller særlig varsomme, sier hun.