Tidligere denne uken rykket Venstre-leder Guri Melby ut i DN med hard kritikk av regjeringens kutt i militærbevilgninger til Ukraina. Selv vil hun trappe opp våpenstøtten med flere milliarder kroner og mener forliket om Nansen-programmet i Stortinget bør være et gulv, ikke et tak.

Melby kritiserte statsminister Jonas Gahr Støre for å sende feil politiske signaler om Norges villighet til å støtte Ukraina fremover.

Kort tid etter tar Ferd-milliardær Johan H. Andresen til tastaturet på Twitter:

«Hvis det skulle være behov for andre statsministerkandidater på borgerlig side så har vi jo en her i ⁦Guri Melby», skrev han.

– Jeg skal ikke prøve å late som om jeg ikke setter stor pris på Andresens skryt av Venstre. Det er kjekt å se at samfunnsengasjerte mennesker i næringslivet legger merke til politikken vår, sier partileder i Venstre Guri Melby. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Meldingen ble lagt ut samme dag som Solberg annonserte at hun akter å fortsette som Høyres partileder og statsministerkandidat i 2025.

«Verdt å få frem Venstre»

Til DN sier Andresen at Solberg fortsatt er den klare kandidaten på borgerlig side. Men:

– Hvis det ikke var henne så er det ikke åpenbart hvem det skulle vært, så derfor nevnte jeg Guri Melby i denne sammenheng. Venstre er det klareste liberale partiet med pragmatiske løsninger som i den nevnte saken om økt støtte til Ukraina, sosialt entreprenørskap og privat innovasjon for å utvikle velferdsstaten til å inkludere flere, rusreform, og klar forståelse for hva som trengs av rammevilkår for verdiskaping i privat sektor, forteller han.

– Guri Melby er en god talsperson for alle disse, og derfor er det verdt å få frem Venstre som en mulig hovedpartner for Høyre i en fremtidig regjering, slik KrF var det for Høyre i Bondevik II-regjeringen, sier Andresen.

«Enig med Johan»

Men Andresen er ikke den eneste med milliardformue som kunne sett for seg en statsministerkandidat fra Venstre – etter Solberg, riktignok.

«Om jeg skulle kunne velge, vil mitt første valg være Erna Solberg. Jeg er enig med Johan at Guri Melby vil kunne være en god kandidat om fru Solberg ikke er kandidat.»

Stein Erik Hagen er en av Høyres største donorer. (Foto: Gabriel Aas Skålevik)

Det skriver Stein Erik Hagen i sms til DN. Hagens Canica er en av Høyres største donorer. En annen Høyre-donor, Christian Stabell Eriksen, lar det være opp til partiene.

«Det får være opp til partiene selv å fremme sine statsminister kandidater. Det er naturlig at det største regjeringspartiet har statsministeren. I alle partier er det viktig å ha en god balanse mellom yngre krefter og folk med solid erfaring», skriver han.

– Jeg kan berolige herrene

Etter noen timer med uttalelsene fra herrene på DN.no, tikker det inn en sms fra Erna Solbergs pressesjef, Cato Husabø Fossen. Høyres partileder ønsker å uttale seg i den uoffisielle statsministerkonkurransen på borgerlig side.

– Jeg kan berolige herrene Hagen og Andresen med at Fru Solberg har alle intensjoner om å stille som statsministerkandidat i 2025. Jeg setter stor pris på, og synes det er hyggelig å være ønsket, både av verdiskapere i næringslivet, og av veldig mange andre. For øvrig er jeg enig med dem i at Guri Melby er en dyktig partileder for Venstre, sier Erna Solberg.

Erna Solberg har ingen intensjoner om ikke å stille som statsministerkandidat i 2025. Torsdag understreker hun det nok en gang overfor Norge, Venstre, herr Hagen og herr Andresen. (Foto: Per Thrana)

Melby lover å holde koken

– Jeg skal ikke prøve å late som om jeg ikke setter stor pris på Andresens skryt av Venstre. Det er kjekt å se at samfunnsengasjerte mennesker i næringslivet legger merke til politikken vår, sier Melby selv om Andresens forslag.

Melby sier at hun tror mange oppfatter Venstre som et tydelig og pragmatisk parti «som står opp for det liberale, både lokale og nasjonalt».

– Jeg kan love Andresen og alle andre at dette vil vi fortsette med også fremover.

– Det er lenge til 2025, men vi vil være tydelige på at Støre og Vedums regjering skal skiftes ut. Et sterkt Venstre gir mer gjennomslag for en mer tydelig og liberal politikk enn dagens regjering står for, sier hun.