– Sindre har handlet langt mer enn det han har fortalt meg og Statsministerens kontor. Det innebærer at jeg har vært inhabil i enkelte saker jeg har behandlet som statsminister.

Slik åpnet Erna Solberg pressekonferansen på Stortinget, der hun orienterer om ektemannens aksjehandel i årene hun var statsminister.

Frem til nå har offentligheten bare hatt begrenset informasjon om hvilke aksjekjøp Finnes foretok seg i perioden 2013–2021, men rett før pressekonferansen ble listen over aksjehandler publisert.

Den viser at Finnes har gjort over 3600 handler i aksjer, selv om han fikk råd fra Statsministerens kontor om å la være å drive med kortsiktig aksjehandel. Og til tross for at han sa noe annet til ektefellen, Erna Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg fikk tårer i øynene da hun måtte snakke om tillitsbruddet fra ektemannen Sindre Finnes, som har handlet aksjer bak hennes rygg mens hun var statsminister. (Foto: Heiko Junge/NTB) Mer...

Dette ble klart for Solberg først på onsdag, da hun fikk se Finnes' egen liste over aksjehandler.

Gråtkvalt

– Den oversikten har han nå laget. Den viser at Sindre ikke har vært ærlig med meg, hverken da jeg var statsminister eller da jeg konfronterte han med dette etter at dere begynte å stille spørsmål.

Solberg ble gråtkvalt da hun snakket om ektemannens tillitsbrudd:

– Tillitsbrudd er alltid vanskelig. Og ekstra vanskelig i en familie, og i et ekteskap. Det gjør vondt for meg å være så hard som jeg mot Sindre, som jeg er i dag. Men fordi vi er gift, og har felles økonomi, så har hans handling direkte påvirkning på hvordan jeg kan utøve mine oppgaver som politiker, sa Solberg under pressekonferansen.

– Hvordan kjennes det at han har lurt deg?

– Akkurat den type spørsmål tenker jeg er mellom meg og min mann, sier Solberg til DN.

– De samtalene jeg skal ha med Sindre om dette tillitsbruddet, skal jeg ha med han, og ikke med dere.

Ifølge Solberg har ektemannen opplyst at han har hatt en nettogevinst på 1,8 millioner kroner på sine investeringer.

– Dette kan se ut som omfattende habilitetsbrudd over flere år da du var statsminister. Hvorfor går du ikke av?

– For det første er det ett sted hvor vi har konstatert at jeg ville gjort en annen vurdering av habiliteten min. For det andre så er spørsmål om hvem som er leder i Høyre er et spørsmål Høyre tar stilling til selv, sier Solberg til DN.

Kan være flere saker

– Kan det ikke være omfattende habilitetsbrudd?

– Det er én sak vi vet om, men det kan være flere saker.

– Hva gjør du for å få vite om det er flere?

– Akkurat nå har vi ikke tilgang på alle vedtakene og alle sakene, og vi må se de opp mot de selskapene det har vært handlet i. Vi må analytisk gå gjennom for å se om det er flere.

– Og det vil dere gjøre nå?

– Vi vil forsøke, men det er vanskelig å ha oversikt over alle saker som kan ha vært i en regjering på et tidspunkt.

– Det kan se ut som om uansett hva man blir tatt for av habilitetsbrudd, skyver du ektemannen foran deg uten å ta det fulle ansvaret selv og gå av?

– Det tenker jeg er et spørsmål Høyre må adressere og ikke meg. Om tilliten de har og hva dette medfører.

– Har du ikke tenkt over det spørsmålet selv?

– Jeg har tenkt over at jeg har gjort mitt beste for å være orientert og har selvfølgelig hatt tillit til Sindre fordi jeg ikke har hatt grunnlag for å tro at jeg ikke skulle ha tillit til Sindre.

Sindre Finnes, erkjenner at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp.

– Jeg er svært lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen. Jeg har ikke vært ærlig, verken overfor henne eller Statsministerens kontor. Det beklager jeg dypt, sier Finnes til E24.

– Jeg har gjort alvorlige feil som har gjort det umulig for Erna å vurdere sin habilitet da hun var statsminister. Etter at hun gikk av som statsminister har jeg også gitt både henne og pressen feilaktig informasjon om mine aksjehandler.

Ville vurdert annerledes

Under pressekonferansen forklarte Solberg at hun som følge av ektefellens aksjehandel har vært inhabil i saker hun har behandlet som statsminister.

– Men jeg har aldri meldt meg inhabil som følge av Sindres aksjeeierskap. Det er fordi jeg har trodd at jeg og SMK visste nok om hvor han hadde aksjer til å vurdere min habilitet eller be om ytterligere informasjon for å vurdere habiliteten, sier Solberg.

Hun legger til at det er ingen grunn til å tro at noen vedtak i regjeringen har vært ugyldige, fordi hun har vært ukjent med omfanget av aksjehandlene.

– Jeg har tidligere sagt at jeg ba om at Sindre hadde møte med SMK da jeg ble statsminister. Det møtet ble gjennomført. Det ble den gang lagt til grunn at den kortsiktige aksjehandelen skulle opphøre, og Sindre informerte om hvilke aksjer han tenkte å beholde, sier Solberg og la til:

– Det er nå klart at han likevel har drevet omfattende kortsiktig aksjehandel. Dette har han gjort på tross av at han visste at han ikke skulle gjøre det. Han visste hvorfor han ikke skulle gjøre det.

På pressekonferansen uttalte Solberg at det kun er én sak hun hadde vurdert sin habilitet annerledes, dersom hun hadde visst om omfanget av aksjehandlene til Finnes. DN skrev i går at aluminiumsgiganten Hydro var en fast aksje i ektemannens portefølje – og selskapet er et av de største delvis statlig eide selskapene i landet.

Solberg uttalte at hadde hun visst om mannens aksjehandler i Hydro hadde hun meldt seg inhabil.

Dette sa Sindre Finnes om egne aksjer i 2022:



Solberg sier hun det siste døgnet har tenkt over om hun burde ha oppdaget ektemannens aksjehandler tidligere, men at hun ikke hadde noen grunn til å mistenke at en slik aktivitet fant sted fordi Finnes selv sa han hadde sluttet med kortsiktig aksjehandel og fordi aksjeporteføljen så lik ut på slutten av året, hvert år.

– Alle kan bli blendet av tilliten vi naturlig har til mennesker vi er glad i. Min klare oppfatning var at Sindre forsto utmerket godt at han ikke kunne handle aksjer som før og hvorfor. Han har også selv gjentatt akkurat dette flere ganger, sier Solberg.

– Har du aldri hatt noen mistanke om at aksjehandelen var større?

– Nei, jeg har aldri hatt mistanke om at han handlet mer. Grunnlaget for det har vært sluttrapportene hvert eneste år og som er en del av ligningen, sier Solberg til DN.

– I 2017 nektet han igjen å oppgi til offentligheten hvilke aksjer han hadde i forbindelse med Q-Free. Tenkte du ikke noe da?

– Da hadde vi en samtale der han sa at han kom til å selge seg ut av alle disse aksjene og gå mer over i aksjefond. Det har han for øvrig også skrevet til SMK.

– Spurte du han da ikke om det er flere aksjehandler?

– Nei, han forklarte at siden han var i ferd med å gå på et tap i Q-Free, så skulle han realisere alt. Q-Free er heller ikke et selskap med varsko på habilitet fordi vi ikke har direkte saker knyttet til det, sier Solberg.

Ikke fått innsideinformasjon

Hun avviser at ektemannen skal ha fått innsideinformasjon fra henne.

– Jeg er helt sikker på at Sindre aldri har fått innsideinformasjon fra meg. Jeg diskuterer ikke sensitive saker i regjeringen, og jeg deler ikke innsideinformasjon med Sindre. Jeg har vært særlig bevisst på det siden han jobber i Norsk Industri, sier Solberg.

Hun sier oversikten som i dag ble kjent, som viser ektemannens aksjehandler viser et annet bilde enn det hun trodde.

Frem til nå har offentligheten bare hatt begrenset informasjon om hvilke aksjekjøp Sindre Finnes foretok seg i perioden 2013–2021. (Foto: Javad Parsa/NTB) Mer...

– Antall kjøp og salg har vært betydelige. Jeg har ikke hatt mulighet til å ettergå alle saker hvor jeg kan ha vært inhabil. Habilitet må vurderes konkret fra sak til sak. Grad av tilknytning, økonomisk interesse, og andre forhold spiller inn, sier Solberg.

Kontroll i 2025

Saken om Finnes' aksjehandler kom frem etter at utenriksminister Anniken Huitfeldt innrømmet at hennes ektemann, Ola Flem, hadde handlet aksjer i selskaper hun var inhabil overfor. Før det måtte Ola Borten Moe (Sp) gå av som statsråd da det ble kjent at han har vært inhabil og kjøpt aksjer.

– Et tredje spørsmål er hvordan jeg kunne forsikre meg om hvordan jeg kan gjøre reelle habilitetsvurderinger, hvis jeg ble statsminister på nytt i 2025, sier Solberg.

– Dersom jeg blir statsminister i 2025, så kan ikke Sindre handle aksjer eller finansielle instrumenter, men må plassere sparepengene sine i fond eller sparekonto. Så er jeg innforstått med at dette må kontrolleres, og det må være åpenhet om resultatene av denne kontrollen, legger hun til.

