Det opplyste hun på en pressekonferanse mandag.

Hun fortalte at hun søndag møtte Høyres sentralstyremøte ansikt til ansikt for første gang siden den første pressekonferansen i aksjesaken for to måneder siden.

– Der opplevde jeg et sterkt ønske om at jeg skal fortsette som partileder. Det har bidratt sterkt til min personlige motivasjon og min konklusjon sånn som saken står nå, sa Solberg.

– At hvis Høyre vil, er jeg fullt motivert, kanskje mer motivert enn på lenge, til å være Høyres partileder.

Stort flertall

Høyre-nestleder Henrik Asheim sier at det er bred støtte i partiet til at Høyres leder fortsatt skal hete Erna Solberg.

Han understreker at sentralstyret mener aksjesaken er alvorlig, og at saken er egnet til både å svekke tilliten til Høyre-lederen, partiet og til politikere.

Likevel er det er stort flertall som vil ha Solberg som leder.

– La det ikke være noen tvil: Hadde det vært et ønske i partiet om å bytte partileder, hadde det skjedd nå. Vi mener at Erna er et pluss for Høyre og er glad for at hun er motivert til å fortsette som partileder og statsministerkandidat, sier Asheim.

Nestlederen sier at sentralstyret diskuterte saken i timevis denne helgen, og at samtlige mener saken er svært alvorlig.

Når han oppsummerer diskusjonene fra sentralstyremøtet, trekker han frem at de mener Solberg har vært åpen og ydmyk i håndteringen av habilitetssaken. Det bidro til at sentralstyret har tro på at Solberg kan gjenreise tilliten hos velgerne.

Var i tenkeboksen

Det er ikke lenge siden Solberg fortsatt var i tenkeboksen.

– Om jeg stiller til valg i 2025 avhenger av hvordan tilliten til meg utvikler seg ute blant folk og i partiet. Og hvordan saken skrider frem. Dette har jeg lave skuldre på. Jeg sitter så lenge jeg oppleves som et pluss for partiet. Og om jeg har krefter til å fortsette, sa Solberg til DN i starten av november.

Da hadde DN ukene i forveien kartlagt hva ledelsen i Høyre tenkte om Erna Solbergs fremtid og hvem som lå best an til å overta om hun skulle trekke seg. Kilder med inngående kjennskap til hvordan situasjonen oppfattes forklarte da at Solberg ennå ikke hadde bestemt seg for om hun skulle fortsette som Høyre-leder og stille som statsministerkandidat. Og at Ine Eriksen Søreide regnes som den beste kandidaten til overta om Solberg skulle trekke seg.

Men Høyre-ledelsen visste ikke om hun eventuelt ville si ja. Søreide ønsket selv ikke kommentere opplysningene.

Fått bred støtte

Siden begynnelsen av september har Solbergs partiledergjerning vært sterkt preget av aksjesaken knyttet til hennes ektemann Sindre Finnes.

Hun er blitt spurt utallige ganger de siste ukene og månedene om sitt statsministerkandidatur og hvorvidt hun ville gå av som partileder. Hun har gjort det klart at hun fremdeles var innstilt på å fortsette, men at det sentrale spørsmålet var hvorvidt hun var et pluss eller et minus for partiet.

Hun har fått bred støtte fra partifeller, og ingen sentrale Høyre-politikere har uttrykt noe annet enn støtte og tillit.

Inhabil

I løpet av de åtte årene hun var statsminister, kjøpte og solgte ektemannen Sindre Finnes aksjer og verdipapirer rundt 3600 ganger for cirka 125 millioner kroner. Finnes har nektet for å ha handlet aksjene basert på informasjon fra kona.

Solberg har tidligere uttalt at nøyaktige beløp ikke er vesentlige for å fastslå hennes habilitet, og har argumentert for at kortsiktig handel uansett gjør henne inhabil.

Tidligere denne måneden ble det klart at Økokrim ikke kom til å innlede etterforskning mot henne eller ektemannen. De hadde ikke funnet indikasjoner på at det hadde skjedd noe lovstriding. Da uttalte Solberg at hun hadde fått påfyll av krefter.

Med det juridiske aspektet ute av veien var det i forrige uke duket for den politiske prosessen videre. Solberg ble grillet om saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som har sett på saken sammen med de andre habilitetssakene i høst.

– Jeg burde ha spurt og gravd mer om dette, erkjente Solberg overfor komiteen.

